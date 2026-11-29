Ben Tewaag (50) lässt die jüngsten Aussagen seiner Ex-Verlobten Elena Cambria nicht auf sich sitzen. Auf Instagram reagierte der Schauspieler jetzt gleich mit mehreren Posts auf ein Interview, in dem Elena über angeblich immer häufigere Beleidigungen während ihrer gemeinsamen Zeit gesprochen hatte. Dazu teilte der Sohn von Uschi Glas (82) mehrere Selfies seiner früheren Partnerin und ein gemeinsames KI-Bild. Außerdem erhob er heftige Vorwürfe gegen Elena und gegen die Medien, die über die Sache berichtet hatten. Ben schreibt: "Liebe Elena, die Beziehung mit dir war ernst gemeint. Du sprichst besser Deutsch als ich Spanisch. Ich danke dir für die schöne Zeit. Wir sind seit über 100 Tagen getrennt. Wenn dir jetzt langweilig geworden ist und du Bild und Burda kontaktierst: Erstens, lass dich bezahlen, und zweitens, achte auf Wahrheit."

Damit war Bens Abrechnung aber noch nicht vorbei. In weiteren Posts warf der Schauspieler seiner Ex vor, immer wieder für Presseberichte gesorgt zu haben, und bezichtigte einzelne Herausgeber, Fake News und falsche Tatsachenbehauptungen zu verbreiten. Am Ende wurde er deutlich und schrieb: "Fazit: Elena, Springer, Burda, f*ckt euch." Zwischendurch lobte er Elena zwar für ihre Qualitäten in Kunst, Literatur, Humor, Sprachen und Lebenserfahrung, legte danach aber wieder nach und schrieb auf Englisch sinngemäß: "Sie sah besser aus, als sie mit mir zusammen war." Bei vielen Followern und prominenten Bekannten kamen die Beiträge nicht gut an. Doreen Dietel (52) kommentierte knapp: "Ach, Ben." Andere schrieben etwa "Ignorieren ist der beste Weg", "Kindergarten" oder fragten spitz: "Aber hast du nicht auch mit der Presse über euer Liebes-Aus gesprochen?" Julia Dietze (45) nannte die Aktion eine kleinliche Abrechnung und riet dem Schauspieler: "Das hast du doch nicht nötig. Lass sie reden."

Nach dem Beziehungsende hatte sich zuerst vor allem Ben öffentlich zum Liebes-Aus geäußert. Mit dem Interview hatte Elena nun zum ersten Mal ihre Sicht auf die geplatzte Verlobung geschildert. Gegenüber Bild erzählte sie, dass die verbalen Angriffe in der Beziehung aus ihrer Sicht mit der Zeit zugenommen hätten. Sie seien nicht nur häufiger, sondern auch verletzender und härter geworden. Um sich selbst zu schützen, habe sie sich deshalb nach und nach von Ben zurückgezogen. Laut Elena wuchs dadurch auch die Distanz zwischen den beiden immer weiter, sodass letztlich nicht nur die Verlobung platzte, sondern auch sämtliche Pläne für eine gemeinsame Zukunft scheiterten. Ben weist ihre Aussagen mit seinen Beiträgen nun entschieden zurück.

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Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag und seine Verlobte Elena, Juli 2026

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ben_tewaag KI-Bild von Ben Tewaag und seiner Ex-Verlobten Elena Cambria, November 2026

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