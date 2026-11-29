Teure Juwelen oder edle Designerstücke? Darauf legen die britischen Royals unterm Weihnachtsbaum offenbar wenig Wert. Bei der privaten Bescherung der Königsfamilie zählt vor allem Humor. Ein Beispiel lieferte Prinz Harry (42) selbst: In seinen 2023 erschienenen Memoiren "Reserve" erinnerte er sich an einen Kugelschreiber mit einem Gummifisch. Den hatte ihm seine Großtante Prinzessin Margaret (†71) einst in Sandringham zu Weihnachten geschenkt. Doch damit nicht genug: Prinzessin Anne (76) soll ihrem Bruder König Charles III. (78) einen Toilettensitz aus Leder überreicht haben. Prinzessin Kate (44) schenkte Harry vor dessen Beziehung mit Herzogin Meghan (45) wiederum ein Set, mit dem er sich eine eigene Freundin heranzüchten konnte. Harry selbst machte auch vor seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) nicht halt: Sie soll von ihm eine Duschhaube mit der Aufschrift "Ist das Leben nicht eine B****" erhalten haben. Hinter den sonst so formellen Palastkulissen scheint der royale Geschenketausch damit bewusst scherzhaft auszufallen.

Auch Prinzessin Diana (†36) mischte bei den weihnachtlichen Späßen mit. Laut Daily Mail bekam Sarah Ferguson (67) von ihr eine Badematte im Leopardenmuster. Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn sich die Royals bei ihrem Personal bedanken. König Charles setzt bei seinen Angestellten nämlich nicht auf Gags, sondern auf klassische Aufmerksamkeiten. Als Dank für die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr erhält jedes Mitglied des königlichen Personals einen Weihnachtspudding. Dazu kommt eine Karte, die als Zeichen der Anerkennung und des guten Willens gedacht ist. Während es bei der privaten Feier der Familie also unter anderem Fischkugelschreiber, Duschhauben und Toilettensitze gibt, setzt der Monarch bei seinen Mitarbeitern auf ein klassisches Weihnachtspräsent. Der Brauch verbindet den Dank des Königs mit einer Speise, die fest zur britischen Weihnachtszeit gehört.

Harrys Fischkugelschreiber stammte von Prinzessin Margaret. Die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. starb im Jahr 2002. Mit ihrem Geschenk reihte sie sich in die Riege der Royals ein, die zu Weihnachten gerne zu kuriosen Überraschungen griffen. Kates Set zum Heranzüchten einer Freundin bekam Harry wiederum zu einer Zeit, in der er Meghan noch nicht kannte. Heute ist der Prinz mit der früheren Schauspielerin verheiratet, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Die überlieferten Scherzgeschenke ziehen sich durch mehrere Generationen der Familie. Neben Harry, Kate, Anne und Charles machten dem Bericht zufolge auch die inzwischen verstorbenen Royals Diana, Margaret und Elizabeth bei der humorvollen Weihnachtstradition mit.

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Imago Prinzessin Kate nimmt bei ihrem Besuch der Hugo Burge Foundation in Greenlaw an einem Kohlezeichenkurs teil, November 2026

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern, 2022

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