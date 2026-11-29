Tom Brady (49) hat mit dem Football offenbar noch immer nicht ganz abgeschlossen. Obwohl der frühere Quarterback seine Karriere schon vor Jahren beendet hat, dachte er im März dieses Jahres tatsächlich über ein weiteres Comeback nach. Dafür fragte er sogar bei der NFL nach, ob er als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders überhaupt noch einmal selbst auf dem Platz stehen dürfte. Begeisterung löste dieser ungewöhnliche Vorstoß dort jedoch nicht aus. Gegenüber CNBC schilderte Tom die Reaktion der Verantwortlichen mit den Worten: "Diese Idee gefällt ihnen nicht besonders." Gleichzeitig versicherte der ehemalige Quarterback: "Ich bin sehr glücklich im Ruhestand."

Ganz frei von Unsicherheit wirkt sein neuer Lebensabschnitt dennoch nicht. Auch seine Arbeit am Kommentatorenpult betrachtet der Rekordchampion überaus kritisch. Toms Start als TV-Kommentator verlief schließlich längst nicht so souverän wie viele seiner Auftritte auf dem Spielfeld. Die Reaktionen auf seine ersten Einsätze fielen laut The Telegraph unterschiedlich aus und reichten von neutral bis hin zu wütend. Besonders kritisch bewertete der dreifache Vater seine Leistung allerdings selbst. Bei der nachträglichen Analyse einzelner Passagen fragte er sich dem Bericht zufolge: "Warum habe ich das gesagt?" An anderer Stelle fiel sein ernüchtertes Urteil: "Das ergab keinen Sinn." Damit findet sich der ehemalige Spitzensportler in einer für ihn ungewohnten Rolle wieder: Statt Spiele zu entscheiden, muss er seine Worte nun innerhalb weniger Sekunden finden und sich anschließend der öffentlichen Kritik stellen. Die Gedankenspiele über eine Rückkehr aufs Spielfeld zeigen zudem, dass ihm der Abschied vom aktiven Sport nicht ganz leichtfällt. Ganz so einfach wäre ein Comeback allerdings ohnehin nicht gewesen. Wegen seiner Beteiligung an einem NFL-Team hätte die Liga einer Rückkehr zustimmen oder zumindest die geltenden Regeln für diesen ungewöhnlichen Fall klären müssen. Da die NFL wenig begeistert war, blieb es schließlich bei der bloßen Idee.

Dabei hat Tom eigentlich nichts mehr zu beweisen. Beim NFL-Draft im Jahr 2000 wurde er zunächst erst an 199. Stelle ausgewählt. Bei den New England Patriots entwickelte er sich anschließend jedoch vom Außenseiter zum Dauersieger. Zum Ende seiner Karriere hatte er mehr Super Bowls gewonnen als jedes einzelne Team der Liga. Dennoch ist das Verhältnis vieler US-Amerikaner zu dem Ausnahmesportler zwiegespalten. Vor allem wegen dem Skandal um "Deflategate", dam langwierigen Berufungsverfahren und der schließlich verhängte Sperre von vier Spielen. Privat war der dreifache Vater mit Supermodel Gisele Bündchen (46) verheiratet, mittlerweile ist das Paar geschieden.

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Getty Images Tom Brady ist als Sportanalyst vor dem Spiel der Atlanta Falcons gegen die Chicago Bears im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta

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Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi

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