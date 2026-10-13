Trotz Verlobung: Ben Tewaag bestätigt Liebes-Aus mit Elena

Bei Ben Tewaag (50) und seiner Verlobten Elena ist alles aus. Nur wenige Monate, nachdem der Realitystar seine Verlobung öffentlich gemacht hatte, ist die gemeinsame Zukunft nun Geschichte. Gegenüber Bild bestätigte Ben das Liebes-Aus jetzt mit klaren Worten: "Wir sind getrennt." Dabei hatte ihre Beziehung ausgesprochen romantisch begonnen: Der 50-Jährige und die 41-jährige Italienerin hatten sich auf dem Jakobsweg kennengelernt und ineinander verliebt. Dass ihre gemeinsame Zukunft nun geplatzt ist, geht Ben nach eigener Aussage nahe. "Ich bin nicht glücklich damit, aber es ist, wie es ist", erklärte er dem Blatt.

Seine Gefühle für Elena scheinen jedoch noch längst nicht verschwunden zu sein. Im Gespräch mit Bild schwärmte Ben: "Ich liebe die Frau. Sie ist richtig intelligent, derbe witzig und sieht, wenn sie will, auch Bombe aus." Gleichzeitig sprach er offen über die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung: "Leider übertrifft sie mich in puncto Sturheit und Selbstzerstörung. Sie konnte mir in vielem helfen, aber lässt selbst nichts zu." Ben verriet, dass beide vom Sternzeichen her Stiere seien: "Da wir beide extrem stur sein können, weicht in Konflikten oft keiner zurück."

Dabei hatten die beiden noch wenige Wochen zuvor voller Vorfreude über ihre geplante Hochzeit gesprochen. Erste Anzeichen für eine Beziehungskrise gab es dann allerdings im September. Damals deutete Ben auf Instagram mit den Worten "Enttäuscht! Aber am Leben" an, dass ihn etwas beschäftigte. Auch ein gemeinsamer Urlaub auf Madeira soll nach Informationen von Bild alles andere als harmonisch verlaufen sein. Offenbar mussten beide erkennen, dass ihre Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft doch nicht zusammenpassten. Wie es für Ben nach dem Liebes-Aus weitergeht, bleibt abzuwarten.

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Imago Ben Tewaag in Berlin, Januar 2017

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Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag und seine Verlobte Elena, Juli 2026

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RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Ben Tewaag bei "Kampf der Realitystars" 2024