Zum Jahresende gibt es für Streamingfans jede Menge Nachschub: Neben Netflix legt im Dezember auch Prime Video mit zahlreichen Serien, Filmen und weihnachtlichen Formaten nach. Das wichtigste Serienhighlight des Monats startet am 9. Dezember. Dann erscheint die dritte Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns". Sie ist zugleich die letzte, denn mit ihr endet die Geschichte der erfolgreichen Young-Adult-Serie. Festlich wird es aber schon früher: Ab dem 1. Dezember öffnet sich täglich ein neues Türchen im "Comedy Adventskalender". Nur einen Tag später folgt die Actionkomödie "Geklaute Weihnachten", in der Arnold Schwarzenegger (79) und "Reacher"-Star Alan Ritchson (44) zu sehen sind. Über den gesamten Monat verteilt kommen außerdem bekannte Serienklassiker, neue Original-Produktionen und Shows ins Programm. Dazu gibt es jede Menge aktuelle Blockbuster und ältere Filmhits.

Serienfans können sich ab dem 1. Dezember durch alle fünf Staffeln von "Six Feet Under – Gestorben wird immer" schauen. Am 4. Dezember geht es mit der dritten Staffel von "The Devil's Hour" weiter. Ab dem 14. Dezember stehen außerdem alle sechs Staffeln von "Lost" zum Abruf bereit. Wer lieber Shows schaut, bekommt ab dem 16. Dezember die dritte Staffel von "Beast Games". Am 18. Dezember startet zudem die Competition-Show "Holey Moley – Minigolf Extreme". Auch bei den Filmen geht es hoch her: Ab dem 10. Dezember sind "Dune" und "Dune: Part Two" verfügbar, ab dem 22. Dezember folgt "Wonka". Pünktlich zu Heiligabend kommen "John Wick: Kapitel 2", "John Wick: Kapitel 3" und "John Wick: Kapitel 4" dazu – nicht unbedingt die klassische Festtagskost. Im Laufe des Monats folgen außerdem Bullet Train, "Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Beau Is Afraid", "Sonne und Beton", "The Bikeriders", "M3GAN 2.0" und "Beetlejuice Beetlejuice". Wer es nostalgisch mag, findet ab dem 1. Dezember Klassiker wie "Platoon", "West Side Story", "Vier Hochzeiten und ein Todesfall", "Misery" und "Stargate".

Auch Netflix hat für den Dezember neue Inhalte angekündigt. Der Ausblick des Streaminganbieters ist bereits bekannt, einige Höhepunkte stechen aber besonders heraus. Dazu gehört die sechste Staffel von Emily in Paris, die am 24. Dezember erscheint. Außerdem stehen in diesem Monat unter anderem die zehnte Staffel von Selling Sunset, die zweite Staffel von "Der Käfig" und die vierte Staffel von "Maestro in Blue" auf dem Plan. Damit setzen die beiden Streamingriesen ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Netflix baut unter anderem auf neue Staffeln seiner etablierten Eigenproduktionen. Prime Video verbindet dagegen das Finale von "Maxton Hall" mit Serienklassikern, Weihnachtstiteln und einer besonders umfangreichen Filmauswahl. Am 24. Dezember heißt es für Streamingfans also: Pariser Charme mit Emily oder Actiongewitter mit John Wick? Die Fernbedienung hat an den Feiertagen jedenfalls einiges zu tun.

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Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, "Maxton Hall" Staffel drei

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Amazon Prime "Geklaute Weihnachten" auf Amazon Prime Video

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