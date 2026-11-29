Werden Fans der Harry Potter-Serie in der zweiten Staffel mehr über Draco Malfoys Kindheit erfahren? Ein aktueller Casting-Aufruf lässt zumindest Raum für Spekulationen. Wie das Portal Winter Is Coming berichtet, wird für die zweite Staffel einer nicht näher benannten "gigantischen TV-Produktion" in Wales ein blonder Junge im Alter von acht bis zehn Jahren gesucht. Er soll eine jüngere Version einer Hauptfigur verkörpern. Da Draco zu den bekanntesten blonden Charakteren der Zaubererwelt zählt, könnte der junge Darsteller den späteren Hogwarts-Schüler in seiner Kindheit spielen. Die Serie würde damit erstmals Einblicke in Dracos Leben vor seiner Schulzeit geben. Bislang ist allerdings weder bestätigt, dass sich der Casting-Aufruf tatsächlich auf "Harry Potter" bezieht, noch dass Draco die gesuchte Figur ist. In der Neuverfilmung wird Lox Pratt den Malfoy-Sprössling spielen, während Dominic McLaughlin als Harry Potter zu sehen sein wird.

Auch ein weiterer Hinweis auf die Besetzung legt nahe, dass die Macher die Geschichte der Familie Malfoy möglicherweise erweitern. So soll Johnny Flynn (43) als Dracos Vater Lucius Malfoy bereits Szenen für die erste Staffel abgedreht haben. In der Buchvorlage tritt die Figur jedoch erst im zweiten Band auf. Sollte der Casting-Aufruf tatsächlich zur HBO-Produktion gehören, könnten in der zweiten Staffel Rückblenden eingebaut werden. Diese würden möglicherweise Dracos Kindheit und sein Leben im Malfoy Manor zeigen. Winter Is Coming zieht sogar in Betracht, dass das Anwesen in der Serie im rauen Wales angesiedelt sein oder dort gedreht werden könnte. Bestätigt ist allerdings auch das bislang nicht. Klar ist: Die Serie bietet wesentlich mehr Raum für die Handlung als die Kinofilme. Neben Szenen aus den Büchern, die es nicht in die Filme geschafft haben, könnten deshalb auch völlig neue Momente dazukommen. Bereits das veröffentlichte Material mit Gesprächen am Lehrertisch in der Großen Halle zeigt eine Szene, die so in J.K. Rowlings (61) Romanen nicht vorkommt.

In den Büchern begegnen sich Draco und Harry zum ersten Mal bei Madam Malkin, wo beide ihre Hogwarts-Umhänge anprobieren. Anschließend entwickelt sich zwischen den beiden Schülern eine Feindschaft, die sie über Jahre begleitet. Dracos Leben vor seiner Zeit in Hogwarts wurde in den bisherigen Verfilmungen dagegen lediglich erwähnt, aber nie direkt dargestellt. An offiziellem Hintergrundmaterial würde es den Serienmachern aber nicht mangeln: Bereits 2014 veröffentlichte J.K. Rowling auf Pottermore, dem heutigen Harrypotter.com, einen ausführlichen Text über Dracos Erziehung. Darin schildert die Autorin, wie sehr ihn die Reinblut-Ideologie beeinflusst hat und wie sein Verhältnis zu Lucius war. Die erste Staffel trägt den Titel "Harry Potter und der Stein der Weisen" und soll am 25. Dezember bei HBO Max starten, wie Filmstarts berichtet.

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HBO Max/ Aidan Monaghan Ron, Harry und Hermine aus der Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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HBO Max Dominic McLaughlin als Harry Potter, "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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