Darum verließ Schauspieler Chris Klein "Süße Magnolien"

Für viele Fans der Netflix-Romandramaserie Süße Magnolien war es ein echter Schock: Schauspieler Chris Klein (47) verlässt die Show, in der er seit der ersten Staffel die Figur des Dr. Bill Townsend verkörpert hatte. In den ersten drei Staffeln spielte der 47-Jährige den Ex-Mann der Hauptfigur Maddie Townsend, dessen turbulentes Privatleben immer wieder für Zündstoff in der Serie sorgte. In Staffel vier taucht Bill dann nicht mehr auf – stattdessen wird sein Tod enthüllt. Showrunnerin Sheryl J. Anderson erklärte gegenüber dem Magazin Glamour, dass es sich dabei um eine bewusste kreative Entscheidung des Autorenteams handele.

Laut Anderson hatte Klein selbst nie darum gebeten, aus der Serie ausgeschrieben zu werden. "Wir wollten das Schiff um 90 Grad wenden", zitierte Glamour die Showrunnerin. "Es war sehr schwer, Chris davon zu erzählen, weil wir ihn alle mögen und er die Serie liebt. Aber er hat es verstanden und sich für das Team eingesetzt, weil wir dadurch Geschichten erzählen konnten, die sonst nicht möglich gewesen wären." Gegenüber Entertainment Weekly ergänzte Anderson, das Team habe nach einem "katastrophalen Ereignis gesucht, das das Leben aller durchschütteln würde." Dieses Ereignis ist Bills Tod durch einen Herzinfarkt, der in Episode zwei der vierten Staffel enthüllt wird, als Bills Mutter Bonnie an Maddies Tür steht und die Nachricht überbringt. Die restliche Staffel widmet sich der Trauer von Maddie, den gemeinsamen Kindern Tyler, Kyle und Katie – sowie einer weiteren Enthüllung: Isaac ist Bills leiblicher Sohn, ein Geheimnis, das jahrelang verborgen geblieben war, wie das Magazin People berichtet.

Nach seinem Abschied von "Sweet Magnolias" war Chris bereits im Netflix-Horrorfilm "Fear Street: Prom Queen" zu sehen, in dem er die Rolle des Dan Falconer übernahm. Darüber hinaus berichtete das Branchenportal Deadline im Mai 2025, dass er in der Indie-Komödie "Bad Counselors" mitspielen wird. In dem Film, der am 22. Juli 2026 Premiere feiern soll, spielt der zweifache Vater an der Seite von Matt Cornett, Missi Pyle und Brec Bassinger (27). Die Geschichte dreht sich um zwei Brüderschaftsmitglieder, die sich als christliche Lagerbetreuer ausgeben, um Sozialstunden abzuleisten.

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Getty Images Schauspieler Chris Klein

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Netflix Heather Headley, Joanna García und Brooke Elliott in "Süße Magnolien"

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Starpix / picturedesk.com / ActionPress Chris Klein, Schauspieler