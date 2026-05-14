Neuer Trailer: Bald startet fünfte "Süße Magnolien"-Staffel

Fans von Süße Magnolien dürfen sich freuen: Netflix hat einen neuen Trailer zur fünften Staffel der beliebten Serie veröffentlicht und damit auch den Starttermin bestätigt. Bereits am 11. Juni kehren die drei besten Freundinnen Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott, 51) und Helen (Heather Headley, 51) mit zehn neuen Folgen auf den Streamingdienst zurück. Der Trailer verspricht einen Sommer des Wandels für die Magnolias – mit Ausflügen nach New York City und dem ein oder anderen aufregenden Einkaufsbummel, während in ihrer Heimatstadt Serenity schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Im Mittelpunkt der neuen Staffel stehen erneut die großen Lebensveränderungen der drei Freundinnen. Maddie steht vor einer besonders schwierigen Entscheidung: Ein neuer Job im Verlagswesen lockt sie nach New York City – ein lang gehegter Traum. Doch der bedeutet auch mehr Zeit getrennt von ihrem Ehemann Cal (Justin Bruening) und den Kindern, die in Serenity bleiben. Helen freut sich derweil auf ihre bevorstehende Hochzeit mit Erik (Dion Johnstone). Und Dana Sue verfolgt mit ihrer Lehrküche ein eigenes großes Projekt – stellt dabei aber zunehmend infrage, ob ihr Lebensweg noch mit dem ihres Mannes Ronnie (Brandon Quinn, 48) übereinstimmt. Gemeinsam wollen die beiden außerdem den letzten Sommer mit Tochter Annie (Anneliese Judge, 24) genießen, bevor sie aufs College geht. Auch Noreen (Jamie Lynn Spears, 35) sowie Kyle (Logan Allen, 21), Ty (Carson Rowland, 28) und Isaac (Chris Medlin) sind wieder mit dabei.

"Süße Magnolien" basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Sherryl Woods, die inzwischen elf Bände umfasst. Showrunnerin Sheryl J. Anderson hat die Bücher für Netflix adaptiert. Im Mittelpunkt der Serie steht die Freundschaft dreier Frauen aus der fiktiven Kleinstadt Serenity in South Carolina, die gemeinsam ein Spa betreiben und einander durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleiten – ob in Liebesdingen, bei der Arbeit oder in der Familie.

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Netflix Dana Sue, Maddie und Helen aus "Süße Magnolien"

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Netflix Helen, Dana Sue und Maddie in Staffel 5 von "Süße Magnolien"

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Netflix Dana Sue, Maddie und Helen aus "Süße Magnolien", Staffel 5