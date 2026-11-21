Die Große Halle erscheint in einem ganz neuen Licht – oder eher in deutlich weniger Licht. Der Streamingdienst HBO Max hat jetzt einen ersten Ausschnitt aus der kommenden Harry Potter-Serie veröffentlicht. Zu sehen ist eine der berühmtesten Szenen der Zauberergeschichte: das traditionelle Festmahl zum Auftakt des neuen Schuljahres. Nachdem Harry Potter und die anderen Erstklässler in der Großen Halle den verschiedenen Hogwarts-Häusern zugeteilt worden sind, beginnt das festliche Essen. Im Fokus stehen Harry, verkörpert von Dominic McLaughlin, und Ron, gespielt von Alastair Stout, die gemeinsam am Gryffindor-Tisch sitzen. Dabei fällt auf, dass sich die Serie an mehreren Stellen sowohl vom ersten Roman als auch vom Kinofilm aus dem Jahr 2001 unterscheidet. Am deutlichsten wird das bei der Optik: Im Film wurde die Große Halle warm, leuchtend und prunkvoll in Szene gesetzt. In der neuen Fassung wirkt sie dagegen spürbar kühler und gedimmter. Zudem scheint der Raum weniger Tiefe zu haben.

Auch inhaltlich weicht die Produktion von der bekannten Vorlage ab. So wurde beispielsweise Harrys Frage nach Schulleiter Albus Dumbledore verändert. Im Buch richtet der junge Zauberer diese nämlich an den Vertrauensschüler Percy Weasley. In der Serie richtet er sie stattdessen an Ron und will von ihm wissen, ob Dumbledore "verrückt" sei. Die Antwort folgt in dem geteilten Clip prompt: "Ja, er ist völlig durchgeknallt." Komplett neu ist außerdem ein Austausch am Lehrertisch. Dumbledore, gespielt von John Lithgow (81), und Professor McGonagall, dargestellt von Janet McTeer, unterhalten sich darüber, dass der Sprechende Hut Harry nach Gryffindor geschickt hat. Ebenfalls nicht in der Buchvorlage zu finden ist ein Moment großer Begeisterung: Die Schüler rufen im Chor Dumbledores Namen und klopfen auf die Tische. Percy, verkörpert von Ruari Spooner, wird dabei kurz in den Vordergrund gerückt. Am Lehrertisch ist zudem Professor Quirrell alias Luke Thallon zu sehen. Zudem vermittelt die musikalische Untermalung des Ausschnitts einen ersten Eindruck von den Kompositionen, die Hans Zimmer (69) gemeinsam mit seinem Team geschaffen hat.

Für Harry bedeutet das Festmahl viel mehr als eine gemeinsame Mahlzeit. Nachdem er bei den strengen Dursleys ohne Zuneigung aufgewachsen ist, findet er in Hogwarts erstmals ein Gefühl von Zusammenhalt und echter Gemeinschaft. Am Gryffindor-Tisch findet er einen Ort, der sich für ihn wie ein Zuhause anfühlt. Regisseur Chris Columbus (68) unterstrich dieses Gefühl in seiner Verfilmung von 2001 mit warmen Farbtönen und einer strahlend gestalteten Großen Halle. Die Serie setzt bei demselben Moment hingegen auf eine merklich düsterere Bildsprache. Lange müssen die Zuschauer nicht mehr warten, um sich selbst ein Bild davon zu machen: Die erste Staffel umfasst acht Folgen und startet am 25. Dezember 2026 bei HBO Max. Die Episoden sollen im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Darüber hinaus wird bereits an einer zweiten Staffel gearbeitet.

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall

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HBO Max/ Aidan Monaghan Ron, Harry und Hermine aus der Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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