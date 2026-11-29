Zauberhafter Auftakt in München: Zahlreiche Promis haben am Samstag den HBO Max Original Harry Potter-Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel eröffnet. Mit dabei waren unter anderem Maria Furtwängler (60), Sarah Thonig (34), Bernhard Ulrich, Twenty4tim (26), Tony Eberhardt (32), Jana Riva (32) und Toni Mahfud (31). Sie durften noch vor dem Serienstart am 25. Dezember einen ersten Blick in die neue Zauberwelt werfen. Doch die Promis waren längst nicht die Einzigen, die sich das Spektakel ansehen wollten.

Der Ansturm übertraf alle Erwartungen. Wie ein Polizeisprecher dem BR erzählte, versuchten in der Spitze bis zu 10.000 Menschen, auf das Gelände zu kommen. Wegen der Überfüllung griff die Polizei am Samstagabend schließlich zu Lautsprecherdurchsagen. Die bereits anwesenden Besucher wurden dabei dazu aufgefordert, den Weihnachtsmarkt zu verlassen. Eine offizielle Räumung habe es allerdings nicht gegeben. Schon am Nachmittag hatten sich vor dem Eingang lange Warteschlangen gebildet. Die Polizei München wandte sich daraufhin zusätzlich über Social Media mit einem deutlichen Appell an die Fans: "Bitte vermeidet einen heutigen Besuch und umgeht den Bereich." So wurde aus der glamourösen Eröffnung rund um Maria, Tim und Co. zugleich ein Großeinsatz für die Beamten.

Wer den Zauber trotzdem live erleben möchte, hat dazu noch etwas Zeit, denn der Markt bleibt planmäßig bis zum 6. Dezember geöffnet. Dort warten Kulissen aus der "Harry Potter"-Welt mit zahlreichen Fotomotiven, passende Speisen und Getränke sowie eine eigens gestaltete Weihnachtsmarkttasse. Auch Thalia, Elbenwald und Lego sind mit eigenen Angeboten vor Ort. Fans können dort unter anderem Bücher, Zauberstäbe und weitere Fanartikel entdecken oder sich nach Weihnachtsgeschenken umsehen.

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Frank Achim Schmidt/HBO Max Edin Volarov und Twenty4tim, November 2026

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Frank Achim Schmidt/HBO Max Maria Furtwängler auf dem "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt

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