Wow! Ist die Geburt von Baby Dream wirklich noch nicht einmal einen Monat her? Das ist ihrer Mama Blac Chyna (28) jedenfalls überhaupt nicht anzusehen! Sie präsentierte sich im Rahmen einer Weihnachtsfeier jetzt ganz sexy im Jumpsuit: Ihr Afterbaby-Body kann sich wirklich sehen lassen.

Am 10. November schenkte die 28-Jährige ihrer Tochter das Leben, sagte dann nach der ersten Freude über die Ankunft ihres Kindes ihren Babypfunden den Kampf an. Erste Abnehmerfolge führte die frischgebackene Zweifachmama schon bald in ihren sozialen Netzwerken vor. Jetzt war ein weihnachtlicher Bowlingabend im "Lucky Strike" in Los Angeles angesagt und für den schmiss sich Blac Chyna in einen schwarzen Einteiler. Hauteng lag dieser an ihren Kurven und machte deutlich: Blac hat wirklich schon richtig gut abgenommen.

Mehr als zehn Kilo sind schon runter, doch damit gibt sich die Verlobte von Robert Kardashian (29) nicht zufrieden. Weitere 18 Kilo möchte sie noch verlieren. Ihr Auftritt im Jumpsuit lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass Blac Chyna schon jetzt wieder unglaublich gut aussieht.

Instagram / blacchyna Blac Chyna, knapp einen Monat nach der Geburt von Töchterchen Dream

Bello / Splash News Blac Chyna nach einem Bowling-Abend in Los Angeles

Instagram / blacchyna Blac Chyna mit ihrer Tochter Dream

Findet ihr auch, dass Blac Chyna im Jumpsuit super aussieht? 20 Stimmen 8 Ja, sie sieht klasse aus 12 Nein, das sieht zu gequetscht aus



