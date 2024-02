Selten: Blac Chyna zeigt sich natürlich und in Jogginghose

Hat sie keine Lust mehr auf die auffälligen Looks? Eigentlich kennt man Blac Chyna (35) immer top-gestylt und in extravaganten Outfits. Glitzer, bunte Roben oder ausgefallene Perücken stehen bei der Ex-Freundin von Rob Kardashian (36) normalerweise auf der Tagesordnung. Nun zeigt sich das ehemalige Stunt-Double für Nicki Minaj (41) ungewohnt natürlich: Ungeschminkt und in Jogginghose spaziert Blac Chyna durch New Orleans.

Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Model unterwegs in der US-amerikanischen Stadt. Mit Fast-Food-Tüten in der Hand genießt sie scheinbar die Pause von ihren derzeitigen Dreharbeiten. Die Ex-Freundin von Tyga (34) trägt einen lässigen schwarzen Trainingsanzug und kombiniert dazu gelbe Socken. Ausnahmsweise zeigt sich die Unternehmerin ohne Schminke und mit schlicht zurückgegelten Haaren.

Blac Chyna hat es momentan scheinbar nicht leicht. Die plötzliche Demenz-Diagnose ihrer guten Freundin Wendy Williams (59) machte vor wenigen Tagen die Runde. In der kürzlich veröffentlichten Dokuserie "Where is Wendy Williams?" ist zu sehen, wie sehr die Reality-TV-Bekanntheit unter dem Zustand ihrer Freundin leidet. Als sie während eines Besuchs in Wendys Einrichtung merkt, dass diese kaum noch geistig ansprechbar ist, bricht die 35-Jährige in Tränen aus.

Blac Chyna im Februar 2023

Blac Chyna, Model

Wendy Williams, Moderatorin

