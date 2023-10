Sorgerechtsstreit: Blac Chyna wollte gar nicht vor Gericht!

Blac Chyna (35) kämpft um ihre Kinder! Die einstige Stripperin und Reality-TV-Bekanntheit ist Mutter von zwei Sprösslingen. Ihr Ältester King Cairo (11) stammt aus der Beziehung mit Tyga (33) – mit dem Musiker war sie drei Jahre zusammen und sogar verlobt gewesen. Inzwischen verstehen sie sich aber nicht mehr allzu gut, sondern kämpfen derzeit vor Gericht sogar um das Sorgerecht. Doch wenn es nach Chyna ginge, hätte es so weit gar nicht kommen müssen!

In Nick Vialls (43) Podcast "The Viall Files" spricht das Model jetzt offen über die Probleme mit seinem Ex und erklärt: "Ich sagte: 'Warum können wir das nicht einfach außergerichtlich regeln?'" Tyga habe das aber abgelehnt, weshalb der Fall vor dem Richter gelandet sei. "Es ist schwer für mich. Ich kann es kaum erwarten, bis es vorbei ist", ergänzt Chyna.

Derzeit hat Tyga das alleinige Sorgerecht für King. Chyna wünscht sich jedoch eine gemeinsame Regelung, was für ihren Verflossenen ausgeschlossen scheint. Gerichtsunterlagen zufolge soll er ihr lediglich Wochenendbesuche zugestehen und ihr zudem die Ausreise mit King aus Kalifornien verbieten wollen.

