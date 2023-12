Für Sorgerecht: Blac Chyna wird nicht über Tyga sprechen

Sie nimmt die Bedingungen der Sorgerechtsverhandlung an! Tyga (34) und Blac Chyna (35) waren drei Jahre ein Paar. Der Rapper und die Reality-TV-Bekanntheit waren sogar verlobt und sind außerdem Eltern des gemeinsamen Sohnes King Cairo Stevenson (11). Seit 2014 hat der Musiker allerdings das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn. In einem regelrechten Sorgerechtsstreit kämpfte das Model für Zeit mit seinem Sohn. Vor Gericht konnte sich das Ex-Paar bereits aufgrund von Bedingungen einigen: Chyna stimmt unter anderem zu, nicht schlecht über Tyga zu sprechen.

Wie Radar Online berichtet, sind die Details der gerichtlichen Einigung von Chyna und Tyga über ihren gemeinsamen Sohn King bekannt geworden. Demnach wollen sich beide Elternteile das Sorgerecht teilen. Gemäß der Vereinbarung haben sie sich geeinigt, dass keiner von ihnen in Gegenwart oder in Hörweite des Kindes negativ oder respektlos über den anderen spricht. Für ihren Sohn stimmt Chyna dem nun endgültig zu.

Eigentlich habe die 35-Jährige den Streit nie vor Gericht klären wollen. In Nick Vialls (43) Podcast "The Viall Files" sprach das Model offen über die Probleme mit seinem Ex und erklärte: "Ich sagte: 'Warum können wir das nicht einfach außergerichtlich regeln?'" Tyga habe das aber abgelehnt, weshalb der Fall letztlich vor Gericht gelandet sei. "Es ist schwer für mich. Ich kann es kaum erwarten, bis es vorbei ist", ergänzte Chyna.

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Juli 2023

Getty Images Blac Chyna, Rapperin

Getty Images Tyga, Rapper

