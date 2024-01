Süße Geste von Freund: Blac Chyna feiert 16 Monate Abstinenz

Blac Chyna (35) ist trocken. 2022 beschloss sie einen Neuanfang: Die Ex von Tyga (34) entsagte nach und nach dem Alkohol, löschte ihren OnlyFans-Account und machte zahlreiche Beautyeingriffe rückgängig. Im Herbst vergangenen Jahres hat sie die Liebe zu ihrem neuen Partner öffentlich gemacht. Sie ist glücklich mit Rapper Derrick Milano (30) an ihrer Seite, der sie in ihrem Lebenswandel unterstützt. Derrick würdigt nun Chynas wichtigen Meilenstein in puncto Nüchternheit!

Zur Feier des Tages postet die TV-Persönlichkeit ein Video auf Instagram. Zu sehen ist ihr geschmücktes Wohnzimmer: Ihr Freund platzierte für jeden Monat der Abstinenz einen kleinen Zettel, versehen mit einer handgeschriebenen, motivierenden Botschaft. Auch eine Torte und Luftballons besorgte er. "Dankbar für 1 Jahr und 4 Monate Nüchternheit, 16 Monate voller Segnungen. Danke, Gott, für diese Reise zum Glück", kommentierte Chyna ihren süßen Beitrag.

Über ihren Lebenswandel sprach sie zuletzt im Podcast "The Viall Files". "Es ist wirklich kompliziert. Ich musste mir selbst Disziplin beibringen", erklärte Chyna. Die zweifache Mutter betont: "Meine Kids werden älter und ich habe das Gefühl, ich muss einfach immer 100 Prozent klar im Kopf sein."

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Juli 2023

Getty Images Derrick Milano, Musiker

Getty Images Blac Chyna mit ihrem Sohn King Cairo, März 2017

