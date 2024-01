Aua: So schmerzhaft war Blac Chynas Brustverkleinerung!

Sie macht auch aus Schwierigkeiten kein Geheimnis. Bereits in jungen Jahren hatte sich Blac Chyna (35) unters Messer gelegt – dazu zählten allein mehrere Brust-OPs. Inzwischen will die Ex von Rob Kardashian (36) allerdings wieder zurück zur Natürlichkeit. Dafür ließ die Mutter von zwei Kindern bereits ihre Filler im Gesicht entfernen. Nun war Chynas üppige Oberweite an der Reihe: Doch bei der Verkleinerung ihrer Brüste kam es zu Komplikationen.

Auf Instagram verrät die 35-Jährige, dass sie ihre Brüste auf 385cc verkleinern ließ. Nun gibt sie ihren Fans ein Update zu dem Eingriff. "Eines der schlimmsten Dinge, die passieren konnten, ist passiert. Eine meiner Brüste wurde eingekapselt", erklärt das Model. Demnach habe sich der Muskel in ihrer linken Brust rund um das Implantat zusammengezogen. "Bei allen Operationen, die ich an meinen Brüsten vorgenommen habe, ist das noch nie passiert", betont Chyna.

Vor wenigen Monaten reflektierte der Realitystar seine Beauty-Eingriffe im Interview mit Entertainment Tonight. Viele der Operationen habe Chyna nur über sich ergehen lassen, um Trends zu setzen. Mit ihrem Aussehen sei sie allerdings nicht immer auf Befürworter gestoßen: "Ich wurde in diese Kategorie gesteckt, obwohl das nicht wirklich das ist, was ich innerlich bin."

Getty Images Blac Chyna im Februar 2023

Getty Images Blac Chyna im September 2023

Instagram / blacchyna Blac Chyna im Januar 2024

