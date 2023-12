Tyga und Blac Chyna einigen sich nun im Sorgerechtsstreit!

Sie konnten sich endlich einigen! Tyga (34) und Blac Chyna (35) waren drei Jahre zusammen und sogar verlobt gewesen. Der Rapper und die Reality-TV-Bekanntheit sind außerde,,Eltern des gemeinsamen Sohnes King Cairo Stevenson (11). Seit 2014 hat der Vater das alleinige Sorgerecht für den Jungen. Das wollte Chyna aber ändern – vor Gericht kämpfte sie erbittert für das gemeinsame Sorgerecht. Nun konnten sich Tyga und Chyna endlich einigen!

Wie TMZ berichtet, haben Insider bestätigt, dass das einstige Paar nun endlich den Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn beiseitelegen konnte. Tyga und Chyna haben das Sorgerecht zu gleichen Teilen. Die Rapperin soll ihren Sohn von Freitag bis Montag bekommen und der Musiker die restliche Zeit für das Wohlergehen des Kleinen sorgen. Das Gericht habe außerdem angeordnet, dass kein Elternteil in Kings Anwesenheit schlecht über den anderen sprechen darf.

Wenn es nach dem Reality-TV-Sternchen gegangen wäre, hätte der Streit nie vor Gericht ausgetragen werden müssen. In Nick Vialls (43) Podcast "The Viall Files" sprach das Model offen über die Probleme mit seinem Ex und erklärte: "Ich sagte: 'Warum können wir das nicht einfach außergerichtlich regeln?'" Tyga habe das aber abgelehnt, weshalb der Fall vor dem Richter gelandet sei. "Es ist schwer für mich. Ich kann es kaum erwarten, bis es vorbei ist", ergänzte Chyna.

Anzeige

Getty Images Blac Chyna, 2023

Anzeige

Getty Images Tyga, Rapper

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Juli 2023

Anzeige

Überrascht es euch, dass sich Tyga und Chyna nun doch geeinigt haben? Ja, das überrascht mich sehr! Nee, das war abzusehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de