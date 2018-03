Sehnsüchtig warten Fans der Kult-Sitcom Full House auf die zweite Staffel der Fortsetzung Fuller House. Und jetzt ist es soweit: Onkel Joey, D.J. und die anderen sind zurück! Auf was sich die Anhänger der Netflixserie freuen können, hat Darstellerin Candace Cameron Bure (40) Promiflash im Interview verraten.

Denn da kommt es zu einem spannenden Liebes-Showdown. "Man bekommt Antworten zum Liebesleben von D.J., denn sie trifft eine Entscheidung zwischen Matt und Steve. Doch das wird etwas kompliziert. Viele Teile der Handlung erzählen von den Kindern und den wichtigen Ereignissen in ihrem Leben", so Serienstar Candace gegenüber Promiflash.

Außerdem plaudert die 40-Jährige aus dem Nähkästchen, und gibt zu, welchen ihrer Co-Stars sie am Set am liebsten küsst: "Es ist John Brotherton (36), einfach nur, weil Scott (41) kenne ich schon so lange, er ist wie ein Bruder für mich. Deshalb ist es manchmal etwas merkwürdig ihn zu küssen." Für wen sich die Schauspielerin entscheiden würde, wenn sie selbst die Wahl zwischen Matt (John Brotherton) und Steve (Scott Weinger) hätte, erfahrt ihr in unserem Video.

Jen Lowery / Splash News Candace Cameron Bure bei der "Fuller House"-Premiere

Instagram / johnbrotherton Scott Weinger und John Brotherton

Michael Yarish / Netflix DJs Familie bei "Fuller House"



