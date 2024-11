Co-Stars sind stolz auf Dave Couliers positive Einstellung

Candace Cameron Bure (48) hat bekannt gegeben, dass ihr ehemaliger Full House-Kollege Dave Coulier (65) trotz seiner Krebsdiagnose seinen Optimismus bewahrt und mit viel Humor gegen die Krankheit ankämpft. In einem Interview mit Us Weekly erzählte die Schauspielerin, dass Dave seine schwere Zeit mit Lachen meistere und die restliche "Full House"-Familie ihn dabei unterstütze. Candace hob Daves positive Einstellung hervor, die allen Mut gebe und zeige, wie man mit Herausforderungen umgehen könne.

Dave Coulier, 65, gab kürzlich bekannt, dass bei ihm ein aggressives Non-Hodgkin-Lymphom im dritten Stadium diagnostiziert wurde. Zunächst dachte er, es handle sich nur um eine leichte Erkältung – doch dann bemerkte er eine geschwollene Stelle nahe der Leistengegend, die weiterhin schnell anwuchs. Nach mehreren Untersuchungen und Biopsien erhielt er die niederschmetternde Diagnose und begann umgehend mit der Chemotherapie. Dave informierte seine ehemaligen "Full House"-Kollegen per Textnachricht über seine Situation. Er erzählte gegenüber People, dass sie sofort ihre Unterstützung anboten und ihm versicherten: "Wir sind für dich da. Sag einfach Bescheid, und wir sind zur Stelle." Er fügte hinzu: "Es war überwältigend, wie viel Liebe wir füreinander haben. Wir sind seit so vielen Jahren füreinander da, und das ist etwas ganz Besonderes."

Candace und Dave kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "Full House", der Sitcom, die von 1987 bis 1995 lief und in der sie als D.J. Tanner und Onkel Joey Gladstone die Zuschauer begeisterten. Die enge Bindung der Darsteller hat über die Jahre hinweg Bestand gehabt, und viele von ihnen kamen für die Fortsetzung "Fuller House" im Jahr 2016 wieder zusammen. Im Jahr 2022, nach dem plötzlichen Tod von Bob Saget (✝65), der die Rolle des Vaters Danny Tanner spielte, rückte die "Full House"-Familie noch enger zusammen. Candace erzählte, dass sie immer noch in regem Kontakt stehen, gemeinsame Textnachrichten austauschen und sich bei besonderen Anlässen treffen. "Das ist es, was Familie ausmacht", sagte sie und fügte hinzu: "Man hält zusammen."

Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "Fuller House" bei den People's Choice Awards 2017

