Candace Cameron Bure verrät pikante Details über Date-Night

Candace Cameron Bure (48) und ihr Ehemann Valeri Bure (50) haben intime Details über ihre perfekte Date-Night ausgeplaudert. Die ehemalige "Full House"-Darstellerin verriet Us Weekly, dass ein idealer Abend für sie ein gutes Restaurant, Wein, einen Spaziergang und Sex beinhalte. Valeri reagierte humorvoll auf ihre Offenheit und meinte: "Bestimmte Dinge erzählt man seinen Kindern nicht!" Das Paar, das seit fast 30 Jahren verheiratet ist, sorgte damit für einige Lacher.

Während sie das "Nicht ganz so frisch verheiratet-Spiel" spielten, erinnerten sich Candace und Valeri an ihre ersten gemeinsamen Momente. Ihr erstes Date habe in Santa Monica stattgefunden – gemeinsam mit Candace' "Full House"-Kollegin Lori Loughlin (60) und Valeris Bruder. "Ich war zu nervös, um alleine hinzugehen, also fragte ich Lori, ob sie mitkommen könnte", verriet Candace lachend. Valeri gab zu, dass er der Schauspielerin schon nach wenigen Monaten Telefonkontakt seine Liebe gestanden habe. "Ich hatte dieses besondere Gefühl in meinem Herzen und wollte 'Ich liebe dich' sagen, und das tat ich auch", erzählte er.

Candace und Valeri haben 1996 geheiratet. Im Interview verriet das Paar ein witziges Detail: Der erste Tanz habe zum Titeltrack des James-Bond-Films "From Russia With Love" stattgefunden. "Wir fanden es lustig und unterhaltsam", sagte Candace und fügte hinzu: "Es ist ein großartiges Lied." Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Tochter Natasha (26), 26, sowie die Söhne Lev, 24, und Maksim, 22. Lev hat im Januar Elliot Dunham geheiratet, und Mama Candace bereitet sich bereits jetzt darauf vor, Oma zu werden.

Getty Images Valeri Bure und Candace Cameron Bure im April 2018

Getty Images Valeri Bure, Lev Bure, Candace Cameron-Bure, Maksim Bure, Natasha Bure 2016 in L.A.

