Weg aus L.A.: Candace Cameron Bure fühlte sich nicht sicher

Candace Cameron Bure (48) entschied sich der Hauptstadt der Filmindustrie den Rücken zu kehren. Doch sie verließ Los Angeles nicht ganz grundlos – denn die ehemalige Full House-Darstellerin hatte Angst um ihre Sicherheit. "Wir fühlten uns nicht mehr sicher. Das war der Hauptgrund für unseren Umzug", erklärt sie im Interview mit Fox News Digital. Nicht jeder in L.A. wohne hinter gesicherten Toren und Candace und ihre Familie taten das nicht. So kam es jedoch, dass die Schauspielerin immer wieder Probleme mit aufdringlichen Fans gehabt habe, die Fotos von ihrem Haus machten und das Grundstück betraten. "Manches davon war unschuldig, manches war es nicht. Aber es ist ziemlich entnervend, wenn man versucht, ein Mensch zu sein und das Leben zu leben, und man weiß nicht, was um die Ecke ist", erzählt sie.

Ihren Umzug machte Candace vergangenen Monat auf Instagram publik. In ihrer Story schrieb sie, dass sie oft gefragt worden sei, ob sie umgezogen sei und nun bejahte sie den Wechsel des Wohnortes. Auch die Gründe legte die 48-Jährige ihren Fans dar. Aber sie schilderte ihrer Community noch etwas anderes – denn auch in ihrer Familie habe sich einiges verändert: "Auch die familiäre Dynamik hat sich verändert. Die Kinder sind nicht mehr in Los Angeles. Mama wird dorthin gehen, wo sie hingehen! Ich reise viel. Die Jahreszeiten des Lebens." Ihre drei erwachsenen Kinder haben die US-Metropole schon länger hinter sich gelassen und da die Familie eine enge Bindung pflege, wolle Candace in ihrer Nähe sein.

Candace ist bereits seit 1996 mit dem Eishockeyspieler Valeri Bure verheiratet. Zusammen haben sie die beiden Söhne Maksim und Lev sowie ihre Tochter Natasha. Alle drei sind bereits über 20 und scheinen ihr eigenes Leben zu führen. Doch ihre Eltern spielen offenbar dennoch eine große Rolle. Erst zu Beginn des Jahres verkündete die US-Amerikanerin stolz den neuen Lebensabschnitt von Sohnemann Lev. Der heiratete nämlich. Im Netz teilte Mama Candace die romantischen Eindrücke des besonderen Tages und schrieb: "Worte können die Freude nicht ausdrücken, die wir an diesem Wochenende über die Hochzeit unseres Sohnes und seiner Braut Elliott empfunden haben."

Getty Images Valeri und Candace Cameron Bure auf der "Unsung Hero"-Premiere in Nashville, 2024

Instagram / candacecbure Maskim, Candace Cameron, Valeri, Natasha und Lev Bure

Könnt ihr verstehen, dass Candace aus L.A. wegwollte? Ja, das muss wirklich anstrengend gewesen sein. Nicht wirklich, so etwas ist normal, wenn man berühmt ist. Ergebnis anzeigen



