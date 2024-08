30 Jahre Liebe: Candace Cameron Bure schwärmt von Valeri

Candace Cameron Bure (48) ist mit ihrem Valeri noch so glücklich wie an Tag eins! Die ehemalige Full House-Darstellerin feierte am Wochenende das 30-jährige Jubiläum ihres Kennenlernens mit Ehemann Valeri (50). Zu diesem Anlass teilte die Schauspielerin ein paar rührende Worte auf Instagram. "Am 18. August 2024 jährt sich zum 30. Mal der Tag, an dem Val und ich uns bei einem Wohltätigkeitshockeyspiel kennengelernt haben. Ich wünschte, ich hätte ein Bild von diesem Tag, aber hier ist eines 30 Jahre später, um den Anlass zu feiern. Ich liebe es, mit dir alt zu werden, mein Liebster", schwärmt sie zu einem aktuellen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Mann strahlt.

Vor ein paar Monaten verriet die 48-Jährige in einer Fan-Fragerunde noch ein paar weitere Details zu ihrem Kennenlernen. Bei besagtem Charity-Spiel habe "Full House"-Kollege Dave Coulier ihr Valeri damals vorgestellt. Wie sie zu einem Throwback-Bild in ihrer Story erklärte, hatten sie sich nach ihrem ersten Date allerdings ein halbes Jahr nicht gesehen: "Dieses Foto war von unserem zweiten Date — sechs Monate nach unserem ersten. Wir haben in der Zwischenzeit telefoniert, weil wir in verschiedenen Staaten lebten."

Candace und Valeri gaben sich zwei Jahre nach ihrem ersten Treffen das Jawort – im Juni feierten sie ihren 28. Hochzeitstag. In ihrer Ehe bekamen die beiden drei Kinder: Natasha (25), Lev (24) und Maksim (22). Ihr zweiter Spross ist sogar schon selbst unter der Haube. Der 24-Jährige heiratete im Januar dieses Jahres seine große Liebe Elliott. Seine Mutter freute sich total für die zwei. "Worte können die Freude nicht ausdrücken, die wir an diesem Wochenende über die Hochzeit unseres Sohnes und seiner Braut Elliott empfunden haben. [...] Wir lachten, wir tanzten, wir feierten. Was für ein glorreicher Tag! Diese Mama ist überglücklich!", berichtete Candace unter einer Bilderreihe von der Hochzeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / candacecbure Candace Cameron Bure und Valeri Bure

Anzeige Anzeige

Instagram / candacecbure Maskim, Candace Cameron, Valeri, Natasha und Lev Bure

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Candace' Posting? Echt süß und romantisch. Na ja. Ich finde, sie hätte ruhig ein bisschen mehr schreiben können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de