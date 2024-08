Marla Sokoloffs Kinder sind "entsetzt" über ihre Serienrolle

Marla Sokoloff (43) wird für ihre Rolle als Gia in der Sitcom Full House von ihren Fans gefeiert. Ihre drei Töchter scheinen jedoch weniger von der Serienfigur begeistert zu sein. In dem Podcast "Full House Rewind" verrät die Schauspielerin nun, dass Harper Bea, Elliotte Anne und Olive Mae das Verhalten ihrer Mutter "schockiert" habe. Insbesondere die Raucherszenen lassen die drei Kleinen mit offenen Mündern zurück. "Sie sagten: 'Mama! Du rauchst?!'", erinnert sich die Beauty im Gespräch mit ihrem Schauspielkollegen und Podcast-Host Dave Coulier (64).

Dabei hat die 43-Jährige die entsetzten Reaktionen ihrer Kinder regelrecht provoziert. Marla verrät: "Sie haben mit Fuller House angefangen, und dann habe ich gesagt: 'Hey, ihr müsst das Original sehen. Ihr müsst bei null anfangen.' Und dann haben sie es sich angesehen." Gias schlechter Einfluss auf ihre Freundin Stephanie Tanner ist auch ihrem Interviewpartner nicht entgangen. Auf seine Frage: "Was sagst du ihnen, wenn sie Gia sehen? 'Benehmt euch nicht so?'", antwortet die "Full House"-Darstellerin lachend: "Genau. Vor allem das mit dem Rauchen."

Im Jahr 2022 erzählte Dave bei einem Auftritt in der "Tamron Hall Show" von seiner Zeit in der Serie und gab an, dass er "sofort" in einem neuen "Full House"-Reboot mitspielen würde. Der 64-Jährige verriet: "Wir reden die ganze Zeit darüber, wie gerne wir wieder eine Serie machen würden. Wir lieben unseren Job und unsere Fans so sehr. Und deshalb sind wir immer bereit, es wieder zu tun." Dass die Serienstars selbst nach dem Ende der Erfolgssitcom nicht aufeinander verzichten wollen, beweisen übrigens gleich zwei Gruppenchats.

Getty Images Marla Sokoloff mit ihren beiden Töchtern, 2018

Getty Images Der "Fuller House"-Cast bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2017

