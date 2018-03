"Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus!" Das lassen sich die süßen Zwillinge von Pop-Diva Mariah Carey (46) nicht zweimal sagen. In New York fällt der erste Schnee: Und Monroe (5) und Moroccan (5) können ihr Glück kaum fassen.

"Es schneit in New York", ruft der fünfjährige Sohn der Sängerin fröhlich in Mamas Handykamera. Die Geschwister begrüßen dick eingemummelt die ersten Schneeflocken des Jahres. Und süßer als die beiden Mäuse kann man sich fast nicht freuen. Sie jubeln, tanzen und singen ausgelassen im Schneegestöber. Besonders die kleine Monroe überzeugt mit ihrem Singstimmchen. Es scheint, als habe sie das Gesangstalent ihrer berühmten Mama geerbt.

Die Zwillinge hat die Musikerin gemeinsam mit Comedian Nick Cannon (36). Nach einer Fehlgeburt im Oktober 2010 verkündigte Mariah zwei Jahre später via Radio-Show, dass sie erneut schwanger sei. Am 30. April 2011 kamen dann die niedlichen Twins zur Welt. 2014 trennten sich Nick und Mariah – nach acht Jahren Ehe ließ sich die 46-Jährige in diesem Jahr dann auch offiziell vom Vater ihrer zwei Kinder scheiden.

Facebook/ Mariah Carey Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe (l.) und Moroccan (r.)

Instagram/ mariahcarey Mariah Carey mit Monroe (l.) und Moroccan im Disneyland/ California

Bridow/WENN.com Mariah Carey und Nick Cannon im Jahr 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de