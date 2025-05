Mariah Carey und Anderson .Paak arbeiten an neuer Musik

Anderson .Paak hat in einem Interview mit Track Star verraten, dass er und Mariah Carey (56) aktuell gemeinsam an neuer Musik arbeiten. Während eines Straßenspiels, bei dem Passanten Musik erraten mussten, lief ausgerechnet Mariah Careys Klassiker "Always Be My Baby" – woraufhin Anderson .Paak schmunzelte und zugab, schon seit seiner Kindheit ein großer Fan der Sängerin zu sein. Er bestätigte, dass sie nicht nur gemeinsam im Studio stehen, sondern dass Mariah ihn sogar auf ihrem kommenden Album einspannt. Seit Ende des vergangenen Jahres wurden die beiden außerdem wiederholt zusammen gesichtet, zuletzt Hand in Hand in Aspen sowie bei einem gemeinsamen Ausflug im März.

Bereits im letzten Sommer sollen sich Mariah und Anderson bei musikalischen Projekten kennengelernt haben. Damals hätte niemand geahnt, dass aus dem Studio-Flirt mehr werden könnte. Doch wie ein Insider dem Magazin Us Weekly verraten hat, knistert es inzwischen gewaltig zwischen den beiden: "Mariah und Anderson sind ein Paar. Die Treffen sind selten, weil sie beide viel unterwegs sind, aber es läuft schon seit wenigen Monaten." Besonders spannend: Für beide spielt nicht nur die Musik eine große Rolle, sondern auch das Familienleben – Mariah hat Zwillinge aus ihrer Ehe mit Nick Cannon (44), Anderson steuert zwei Söhne aus einer langjährigen Ehe bei.

Mariah gilt als echte Diva im Musikgeschäft und liebt es, auf Partys mit ausgefallenen Outfits für Aufsehen zu sorgen – zuletzt als Catwoman mit Latexkostüm und Katzenohren an Halloween. Anderson wiederum ist bekannt für seinen Humor und seine lockere Art, wie seine Auftritte bei Social-Media-Games zeigen. Bei besagtem Abend in West Hollywood war Anderson als Daft Punk verkleidet und ließ sich fotografieren, während Mariah ihm augenzwinkernd das Helmvisier zurechtrückte. Die Freundschaft zu anderen Stars und der offene Umgang mit der eigenen Familie verbinden beide.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anderson .Paak, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Anzeige Anzeige