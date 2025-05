Mariah Carey in Australien: Tour-Comeback nach 11 Jahren

Mariah Carey (56) plant nach mehr als einem Jahrzehnt ihre Rückkehr auf die australischen Bühnen. Die Sängerin wird im Rahmen ihrer "Celebration of Mimi"-Tour, die das 20-jährige Jubiläum ihres erfolgreichen Albums "The Emancipation of Mimi" feiert, voraussichtlich noch im Laufe des Jahres Konzerte in Sydney und Melbourne geben. Das bestätigte ein Entertainment-Promoter gegenüber Dailymail Australia. Bereits auf Instagram ließ Mariah ihre Fans mit einem vielsagenden Video, das eine australische Flagge und Kängurus zeigt, aufhorchen und deutete kommende Tourdaten an.

Die Tour markiert nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine besondere Verbindung zu ihrem australischen Publikum, mit dem sich Mariah laut Insidern wieder vereinen möchte. Zuletzt musste eine geplante Tour im Jahr 2018 aufgrund von Terminschwierigkeiten abgesagt werden, was die Erwartungen an ihren jetzt geplanten Besuch zusätzlich steigert. Auch Gerüchte, dass sie als Headliner des beliebten Fridayz Live-Festivals gemeinsam mit Rapper Pitbull (44) auftreten könnte, sorgen für zusätzlichen Wirbel. Offizielle Termine und Veranstaltungsorte sind jedoch noch nicht bestätigt. Die Chance, Tickets zu ergattern, dürfte trotz der Wartezeit begrenzt sein, da Mariahs Beliebtheit ungebrochen ist.

Mariah blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die von musikalischen Höhen und privaten Herausforderungen geprägt war. Neben ihrer Arbeit als Sängerin und Songschreiberin ist sie Mutter von Zwillingen, die sie mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon (44) großzieht. Über ihr Album "The Emancipation of Mimi" sagte Mariah, die aktuell mit Musiker Anderson .Paak auf Wolke sieben schwebt, dass es ein Wendepunkt sowohl in ihrem beruflichen als auch persönlichen Leben gewesen sei. Besonders stolz ist sie auf den Song "Fly Like A Bird", der für sie eine emotionale Botschaft beinhaltet. Ihre Fans dürfen sich auf emotionale Performances und möglicherweise weitere Überraschungen freuen.

Mariah Carey, Sängerin

Mariah Carey bei einem Auftritt im Rockefeller Center, Dezember 2014 in New York City

