Comeback nach sieben Jahren: Mariah Carey plant neue Musik

Mariah Carey (56) ist zurück und sorgt für Aufsehen! Am 6. Juni veröffentlichte sie ihre neue Single "Type Dangerous", die zugleich als erster Vorbote ihres mit Spannung erwarteten 16. Studioalbums gilt. Bereits drei Tage später präsentierte die Sängerin den neuen Song live bei den BET Awards, wo sie mit dem "Ultimate Icon"-Award ausgezeichnet wurde. Heute, am 13. Juni, folgt nun das mit Spannung erwartete Musikvideo unter der Regie von Joseph Kahn, der via X erklärte, dass es eine "erschütternde Überraschung" bereithält. Details zum Album, das von L.A. Reid (69) produziert wird, hat Mariah bislang nicht verraten – doch sie hat Großes vor.

Für ihr neues Werk hat Mariah laut US Weekly eine neue Richtung eingeschlagen: Zum ersten Mal erscheint ein Album von ihr unter dem Label Gamma, das von Larry Jackson mitbegründet wurde. Experten werten dies als bedeutsamen Schritt, da Gamma ein unabhängiges Unternehmen ist und nicht zu den großen Plattenfirmen gehört. Produzent Reid betonte in einem Interview, dass es sich um einen "game changer" handele – sowohl für Mariah als auch für Gamma. Nach Jahren, in denen sich die Sängerin vor allem auf das Re-Releasen älterer Projekte und den anhaltenden Erfolg ihres Weihnachtshits "All I Want for Christmas Is You" konzentrierte, möchte sie ihren Fans nun frische Musik präsentieren und künstlerisch wieder stärker in den Fokus rücken.

Abseits ihres Musik-Comebacks fand Mariah in den vergangenen Monaten auch Zeit, ihre Kreativität in Kollaborationen auszuleben. Gemeinsam mit Anderson .Paak arbeitete sie an neuen Songs und verbrachte auch privat Zeit mit ihm. Die beiden wurden mehrfach zusammen gesichtet, was in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Spekulationen sorgte. Ob sich diese besondere Dynamik auch musikalisch auf dem neuen Album widerspiegelt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Die Pop-Diva ist bereit, erneut die Charts zu erobern und ihre treue Fangemeinde zu begeistern.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Collage: Instagram / mariahcarey, Getty Images Collage: Mariah Carey und Anderson .Paak

