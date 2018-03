Die Blitz-Scheidung von Richard (84) und Cathy Lugner (27) ist seit knapp zwei Wochen offiziell, er soll angeblich schon einen neuen Flirt gefunden haben, sie feierte gerade erst ihren 27. Geburtstag – und das mit einer sichtbar abgespeckten Anzahl von Gästen. Die gescheiterte Ehe der beiden hat so ihre Spuren hinterlassen und sorgt vor allem bei Cathy immer noch für Herzschmerz. Im Interview mit Promiflash überraschte sie jetzt mit den Worten: Ich liebe Richard immer noch!

Er soll sich mit einer anderen Frau getroffen haben und ihr schon lange kein liebender Ehemann mehr gewesen sein, das berichtete Cathy Lugner in den vergangenen Tagen über ihren Ex Richard Lugner. Dennoch schlägt ihr Herz noch immer für den 84-jährigen Baulöwen, wie sie im Gespräch mit Promiflash ausplaudert: "Ich hab den Richard wirklich geliebt von ganzem Herzen, eigentlich liebe ich ihn ja nach wie vor…"

Ein Ehe-Aus sei aber trotzdem unvermeidlich gewesen, ihr Mann habe sich von ihr entfernt, und dass sie schließlich zwei Kinokarten in seiner Tasche entdecken musste, habe das Fass zum Überlaufen gebracht. "Dieses Geständnis 'Ich habe eine andere Frau getroffen in der Ehe' und das in einer Zeit, in der man eigentlich sagen müsse, ich kämpfe um dich, das hat mich einfach so massiv enttäuscht und verletzt und entsetzt, dass ich gemerkt hab, egal, was ich jetzt mache, es hat keinen Sinn mehr." Richard habe außerdem mehrfach den Wunsch nach einer Scheidung geäußert – selbst die Ehe an sich habe er nie gewollt. Mehr dazu erfahrt ihr im Video.

