Schauspielerin Isabell Horn (32) im Baby-Glück! Bald ist es so weit und die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Freund Jens Ackermann können ihr erstes Kind in den Armen halten. Die 32-Jährige kann es kaum noch abwarten ihr kleines Mädchen begrüßen zu dürfen. Und das insbesondere auch, weil eine Schwangerschaft – so schön sie auch ist – ihre Tücken mit sich bringt.

Auf der "Plötzlich Papa"-Premiere in Berlin ist Isabell eins der beliebtesten Fotomotive: In ihrem roten Spitzenkleid kommt ihr Babybauch perfekt zur Geltung. Die kleine Tochter der Schauspielerin wächst und gedeiht fleißig – und das macht der Bald-Mama ein bisschen zu schaffen, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "Ich muss schon sagen, so langsam wird Treppensteigen und sowas immer schwerer und das kleine Würmchen, das drückt jetzt auch immer so auf die Blase. Ich habe ständig das Gefühl, ich muss auf Toilette."

Nichtsdestotrotz ist sich Isabell bewusst, dass auch das zu einer Schwangerschaft gehört: "Aber, das ist alles ganz normal. Mir und dem Kind geht es gut. Alles ist wunderbar", schwärmt sie. Und das ist ja auch wirklich das Wichtigste!

Ob die Aktrice und ihr Liebster nach der Geburt ihrer Tochter den Bund der Ehe eingehen? Das erfahrt ihr hier im Video:

AEDT/WENN.com Isabell Horn und Freund Jens Ackermann beim "Bunte New Faces Award Style" in Berlin

AEDT/WENN.com Isabell Horn auf der "Winnetou – eine neue Welt"-Premiere in Berlin

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin



