"Young, Single and Free!" So könnte den neusten Ereignissen nach das aktuelle Lebensmotto der ehemaligen Bachelor-Gewinnerin Liz Kaeber (24) lauten. Denn die frischgebackene Single-Lady hat für das kommende Jahr große Pläne: Die hübsche Blondine lässt alles hinter sich, packt ihre Koffer und verlässt Deutschland, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

Seit Wochen macht die 24-Jährige auf ihrem Snapchat-Account deutlich, dass sie unbedingt Spanisch lernen möchte. Jetzt bekommen ihre Fans eine Antwort darauf, weshalb sie dieses Vorhaben hat: "Es gibt viele Gründe, warum ich die Sprache lernen möchte. Ich war jetzt diesen Sommer auch des Öfteren auf Mallorca und liebe die Insel und muss sagen, dass ich da auch die Sprache unfassbar toll finde. Deshalb habe ich mir vorgenommen, mir diese anzueignen und eventuell auch nächstes Jahr tatsächlich nach Spanien zu ziehen." Liz habe Lust auf neue Erfahrungen und möchte sich persönlich weiterentwickeln.

Doch ihre Fans müssen nicht allzu traurig sein: Den Rücken möchte die Wahl-Berlinerin der Hauptstadt nicht für immer kehren. Ihren Wohnsitz möchte die Ex-Freundin von Rosenkavalier Oliver Sanne (30) weiterhin behalten. Nichtsdestotrotz sind ihre Auswanderungspläne keine temporäre Träumerei. Im Gegenteil: "Also, wenn ich auf Mallorca finanziell abgesichert bin, dann steht dem nichts im Weg, dann werde ich das auf alle Fälle mitnehmen. Ich bin auch so, dass ich sage, das Ziel, das ich habe, das möchte ich auch erreichen." Es scheint so, dass Deutschland wohl bald auf die Beauty verzichten muss. Doch dafür dürfen sich ihre Fans mit Sicherheit auf zahlreiche sexy Strand-Pics freuen.

Instagram/ lizkaeber Liz Kaeber in Kroatien

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Neu-Schauspielerin

Instagram/lizkaeber Liz posiert im Urlaub



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de