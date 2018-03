Vor wenigen Tagen sorgte Aline Bachmann für krasse Schlagzeilen, als sie offenbarte, dass sie seit ihrer DSDS-Zeit über 50 Kilo zugenommen hat. Im exklusiven Promiflash-Interview erzählt die Sängerin jetzt die schockierenden Gründe für ihre Gewichtszunahme. Was bisher kaum jemand wusste: Alines Ex-Freund ist ein Feeder und fütterte ihr die Pfunde aus Eifersucht an.

Als die Blondine 2013 vor die DSDS-Jury trat, wog sie bei einer Körpergröße von 1,80 Meter 120 Kilo. Dieses Jahr brachte sie jedoch 174 Kilo auf die Waage – ein Ergebnis ihres Verflossenen. "Er wollte mich erniedrigen und dass ich die Blicke von anderen einfach nicht mehr wahrnehme. Er war eifersüchtig, er wollte, dass ich mich gar nicht mehr bewege, er hat mir Essen gekocht und mir ist es in der Zeit gar nicht aufgefallen. Also ich habe das Ganze erst nach der Beziehung realisiert, wie er mich fett gefüttert hat", erzählt Aline im Gespräch mit Promiflash.

Während ihr Ex die Kontrolle, die er damals über sie hat, genoss, ging es ihr immer schlechter: "Ich hab mich dann auch total aus meinem Freundeskreis zurückgezogen. Hab die Außenwelt gar nicht mehr so wahrgenommen und meistens seine Klamotten angezogen. Meine Eltern haben dann gesagt: 'Was ist los? Wo ist die Aline, die früher so schön war und sich so schön gekleidet hat?'"

Nach einem Jahr Beziehung hat Aline genug. Als er immer aggressiver wurde, zog sie die Reißleine: "Es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, dass es nicht mehr so weiter geht. Es war der Moment, als wir runter zum Auto sind, meine Mutter stand da mit dem Auto da und wollte mich besuchen, da bin ich ausgestiegen und habe gesagt: 'Ich gehe jetzt nicht mit, ich habe keine Lust'. Da ist er ausgestiegen und hat mir einen Arschtritt gegeben."

Dieser Vorfall liegt nun zwei Monate zurück. Seither hat die einstige DSDS-Kandidatin keinen Kontakt mehr zu ihrem "Feeder"-Ex. Sie konzentriert sich wieder voll und ganz auf sich. Derzeit beendet sie ihre Ausbildung im sozialen Bereich, ernährt sich ausgewogen und versucht, abzunehmen.

Instagram / aline_bachmann Aline Bachmann, DSDS-Teilnehmerin

Facebook/Aline Bachmann Ex-DSDS-Kandidatin Aline Bachmann

RTL / Stefan Gregorowius Aline Bachmann bei DSDS 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de