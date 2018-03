Ex-DSDS-Kandidatin Aline Bachmann nahm vor drei Jahren an der Casting-Show teil und sorgte damals mit einer unschönen Klau-Geschichte für Aufregung. Schon damals hatte die Sängerin etwa 120 Kilo auf den Rippen. Inzwischen sind einige Pfunde hinzugekommen: Fast 174 Kilo bringt sie jetzt auf die Waage, und das will sie unbedingt ändern. Um ihr Ziel zu erreichen, wagt sie nun einen ziemlich mutigen Schritt...

In ihrem neuesten YouTube-Video zeigt sich die sonst aufgestylte Blondine völlig ungeschminkt und redet Klartext. Doch nicht nur das erregt Aufmerksamkeit, sondern auch die Tatsache, dass sie ihren Körper zeigt. So, wie ihre Figur derzeit ist, will Aline sie nicht länger akzeptieren: "Ich schäme mich, raus zu gehen, ich schäme mich, baden zu gehen. Es ist Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen: Ich möchte endlich abnehmen und hoffe natürlich auch, dass ich eure Unterstützung bekomme", verkündet sie auf ihrem Channel.

Die junge Frau erklärt ihren Followern außerdem, dass sie sich ein Ziel gesetzt hat: In den nächsten sechs Monaten will sie durch Sport und eine Ernährungsumstellung abnehmen – und am nächsten DSDS-Casting teilnehmen. Aktuell deutet alles daraufhin, dass ihr Vorhaben erfolgreich sein wird: In den letzten drei Wochen hat Aline bereits 15 Kilo verloren!

RTL / Stefan Gregorowius Ex-DSDS-Kandidatin Aline Bachmann 2013

RTL Aline Bachmann bei DSDS 2013

RTL / Stefan Gregorowius Aline Bachmann bei DSDS 2013



