Mit Glitzer und Krönchen: Aline Bachmann hat geheiratet

Aline Bachmann (31) schwebt auf Wolke sieben – und hat "Ja" gesagt! Auf Instagram macht die Influencerin nun bekannt, dass sie ihren Partner geheiratet hat. "Ich habe 'Ja' gesagt. Viele Höhen und Tiefen erschufen dieses kraftvolle und magische Band zu dir! Erst längere Zeit später merkte ich, dass du derjenige bist, der mich in meiner tiefsten Zeit am Leben hielt und für mich kämpfte", schwärmt Aline in einem süßen Hochzeitspost. Ihr Mann Seko habe sie von Beginn so akzeptiert, wie sie ist. "Du hast gezeigt, was Liebe bedeutet und dass Familie der größte Reichtum ist", dankt sie ihrem frisch Angetrauten.

Für ihren großen Tag verwandelte sich Aline in eine echte Prinzessin. So strahlte sie in einer engen bodenlangen Robe, die von oben bis unten mit Perlen und Glitzer besetzt war. Passend zu dem Look trug die Social-Media-Bekanntheit sogar ein Krönchen sowie ein funkelndes Diadem. Ihr Liebster überließ Aline den großen Auftritt und wählte einen klassischen Smoking, wie die Aufnahmen ihrer Hochzeit zeigen. Die beiden sind bereits seit 2021 zusammen.

In den vergangenen Jahren hatte Aline im Netz vor allem mit ihrer äußerlichen Veränderung für Begeisterung gesorgt. Die ehemalige DSDS-Bekanntheit hatte viel Gewicht verloren. Für ihre Wandlung war sie aber auch des Öfteren in die Kritik geraten – doch davon ließ sie sich nie unterkriegen. Ihre Fans freuen sich jedenfalls für ihr Glück. "Für euch nur das Beste. Du sahst toll aus", erklärte beispielsweise ein User unter ihrem Hochzeitspost.

Anzeige Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann und ihr Partner Seko im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige