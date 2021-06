Aline Bachmann (27) feiert ihren neuen Körper im Netz! Jahrelang hatte die DSDS-Bekanntheit mit starkem Übergewicht zu kämpfen. In einer Magenverkleinerung sah die Blondine schließlich ihre letzte Chance, um die überschüssigen Kilos loszuwerden – und sie hatte Erfolg. Etwa 134 Kilo purzelten anschließend bei der Sängerin und brachten ihr endlich den ersehnten Traumkörper. Diesen präsentiert Aline nun im Netz und stellt ihn ihrem alten Ich gegenüber.

Via Instagram postete die 27-Jährige ein Vorher-Nachher-Bild ihres Körpers. Während sie in dem einen noch mit deutlichem Übergewicht zu sehen ist, posiert Aline in dem anderen erstmals im Bikini. "Von wegen du wirst immer dick bleiben! Kämpfe, es lohnt sich! Das ist mein erstes Bikini-Foto und ich bin so stolz auf mich selbst!", feierte die YouTuberin ihre Erfolge – und damit ist sie nicht alleine. Ihre Community zollte der Verwandlung in der Kommentarspalte Respekt und überhäufte Aline mit Komplimenten.

Nach zahlreichen Operationen scheint sich Aline nun endlich wohlzufühlen. Neben einer Brustvergrößerung und einer Nasenkorrektur unterzog sich die Musikerin auch noch einem sechsstündigen Bodylifting, um ihre überschüssige Haut loszuwerden. "Ziel erriecht! Ich liebe meinen Körper", verkündete die Sächsin anschließend.

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im Mai 2020

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im Dezember 2020

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann nach Oberarmstraffung

