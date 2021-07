Aline Bachmann (27) feiert ihr Comeback in den sozialen Medien! Auf den Social-Media-Kanälen der einstigen DSDS-Kandidatin ist es im vergangenen Monat erstaunlich ruhig gewesen: Die 27-Jährige hatte sich nämlich zuletzt für einige Zeit aus dem Netz zurückgezogen. Jetzt erweckte die Beauty ihr Profil aber wieder zum Leben: Aline meldete sich bei ihren Fans zurück – und erklärte die Gründe der Netz-Auszeit!

"Ich habe jetzt einen Monat Pause gemacht", erklärte Aline auf ihrem Instagram-Profil und betonte: "Ich musste einfach mal einen Restart machen!" Aber warum entschied sie sich eigentlich dazu, sich aus dem Netz zurückzuziehen? "Im vergangenen Jahr ist doch viel passiert und nicht nur die Abnahme, auch die Operationen haben mein Äußerliches verändert – und mein Innerliches ist nicht ganz hinterhergekommen", gab die Influencerin einen Einblick in ihre Gefühlswelt. In den vergangenen Monaten hatte sie nicht nur zahlreiche Kilos abgenommen, sondern sich auch Beauty-OPs unterzogen. Zudem präsentierte jetzt ihre neue kastanienbraune Haarfarbe.

Jetzt könne sie aber wieder herzlich lachen. "Nun bin ich an dem Punkt angelangt, an dem ich mit mir und mit meinem Körper wieder im Einklang bin", freute sich Aline und gewährte einen Einblick in ihren Alltag: "Ich gehe wieder arbeiten und werde mich wieder auf Instagram und Co. fokussieren."

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, YouTuberin

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann vor und nach ihrer Gewichtsabnahme

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de