Aline Bachmann (27) ist zurück in den sozialen Netzwerken! In den vergangenen Wochen legte die ehemalige DSDS-Kandidatin eine Social-Media-Pause ein. Jetzt erweckt die Beauty ihr Profil wieder zum Leben. Sie teilt dort ein Pic von sich und präsentiert dazu einen längeren Text. Die einstige Castingshow-Teilnehmerin erklärt ihren Followern den Grund ihres medialen Rückzugs: Sie habe einen "Restart" gebraucht. Mit ihrem neuen Post gibt Aline aber nicht nur Einblicke in ihr verändertes Inneres, sondern auch ihr neues Äußeres. Denn in den vergangenen Monaten purzelnten bei der Brünetten nicht nur die Pfunde. Sie unterzog sich auch dem einen oder anderen Schönheitseingriff und färbte sich ihre Haare!

