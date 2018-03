2016 war kein glückliches Jahr für Pietro Lombardi (24). Fremdgeh-Fotos seiner Ehefrau Sarah (24) kamen ans Tageslicht, was schließlich zur privaten und beruflichen Trennung des ehemaligen Traumpaars führte. Jetzt macht der Musiker eine Ansage: Es reicht! Er gibt nicht nur musikalisch richtig Gas, sondern auch menschlich. Alle Einnahmen seiner neuen Single spendet Pietro kranken Kindern!

"Mein Herz" heißt der Track, der ab dem 6. Januar per Download erhältlich ist. "Ich weiß nicht, wo das hinführt, ich weiß nicht, was das soll, ich weiß zwar nicht so viel, aber du machst Papa stolz", lauten die Liedzeilen des Songs, der sich natürlich auch an Söhnchen Alessio (1) richtet. Immer wieder betonte der Sänger in den letzten Monaten, dass sein Sohn für ihn an erster Stelle komme, egal was passiert. Und da der kleine Stammhalter mit einem Herzfehler zur Welt kam, weiß Pietro genau, was es heißt, um sein Kind zu bangen. Deshalb spendet er gleich alle Einnahmen aus dem Verkauf der neuen Single an die Familien von herz- und krebskranken Kindern. Eine goße Geste des Musikers, verdient er selbst doch keinen Cent an den Verkäufen.

Zum Start des neuen Jahres ist das ein Neuanfang für den jungen Vater, der sich nicht unterkriegen lässt. Nach seiner Auszeit ist er wieder voller Energie, die vor ihm liegende Zeit musikalisch anzupacken. "Nach all dem Stress im letzten Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein positives Zeichen setzen. Ich war im Studio und habe das gemacht, wofür mich der Liebe Gott auf die Welt geschickt hat: MUSIK!!!" Das scheint ihm auf ganzer Linie gelungen zu sein, denn schon jetzt sind seine Fans voll des Lobes für die neue Single. "Hört sich sehr gut an", "Megamegaschön" oder "Dein Sohn wird irgendwann, wenn er das besser versteht, mal superstolz auf seinen Papa sein", sind nur einige der aufmunternden Worte, die seine Follower auf Pietros Social-Media-Kanal hinterlassen. Und was haltet ihr von Pietros Aktion? Stimmt ab!

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und Söhnchen Alessio

Splash News Musiker Pietro Lombardi

Revierfoto / actionpress DSDS-Star Pietro Lombardi

Was haltet ihr von Pietros Charity-Single? 708 Stimmen 628 Eine tolle Aktion! Pietro hat ein ganz großes Herz! 80 Naja, das riecht doch wieder nach PR...



