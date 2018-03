Singt sich Sarah Joelle Jahnel (27) schon für den Dschungel warm? Die ehemalige Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Kandidatin sickerte bereits vor Wochen als erste Teilnehmerin des nächsten Dschungelcamps durch. Seitdem machen aber immer wieder Gerüchte die Runde, dass die 27-Jährige nicht zu den Dreharbeiten nach Australien reisen könne. Zunächst wegen eines Gerichtsverfahrens und aktuell aufgrund einer bevorstehenden Operation. Wäre doch schade, denn jetzt stellt sie unter Beweis, dass sie die perfekte Unterhaltung in langweiligen Camp-Stunden sein könnte – Sarah Joelle macht sich nämlich super als Sängerin, oder?

Sarah Joelle hat bereits in der 10. Staffel von DSDS im Jahr 2013 bewiesen, dass sie singen kann. Dann machte sie aber lieber durch Auftritte in Reality-Formaten auf sich aufmerksam. Auf Facebook gab sie nun einen Teil aus Yvonne Catterfelds (37) Song "Lieber so" zum Besten. Dazu kommentierte sie selbstbewusst: "Auch wenn ihre Stimme unvergleichbar schön ist, habe ich mir herausgenommen, es zu singen und zu fühlen." Bei ihren Fans kommt es schon mal gut an.

Was haltet ihr von Sarah Joelles Gesangskünsten in ihrem selbst aufgenommenen Clip? Stimmt im Voting am Ende des Artikels ab!

Starpress/WENN.com Sarah Joelle Jahnel im November 2016 bei der Star Press Media Night in Berlin

Oliver Hardt/Getty Images Yvonne Catterfeld

Patrick Hoffmann/WENN.com Sarah Joelle Jahnel bei der "Venus Erotikmesse" in Berlin

Wie gefällt euch Sarah Joelles Gesangseinlage? 300 Stimmen 53 Super! Sie hat den Song echt gut gesungen. 247 Mir gefällt das überhaupt nicht!



