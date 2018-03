Eine 24-stündige Reise kann ganz schön hungrig machen, oder!? Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (27) und ihre Begleiterin Micaela Schäfer (33) sind am Sonntag in Australien gelandet. Ziemlich fertig und natürlich total ausgehungert hatten die zwei dort erstmal nur ein Ziel vor Augen: das weltbekannte Fast-Food-Restaurant mit dem goldenen M.

"Wir sind in Austraaaaaalien angekommen! Erster Stopp: McDONALD'S", informiert die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre Fans über Facebook. Dazu gibt es ein kleines Video der beiden Nacktschnecken, in dem sie offenbaren, wie mitgenommen sie nach dem langen Flug sind: "Noch lach ich. Ich bin ungeschminkt, verschwitzt. Mica sieht auch ganz toll aus. Sexy Ladys!" Im fleckigen Shirt und mit Pantoffeln an den Füßen lässt sich Sarah Joelle nach einem ausgiebigen Mahl bei Mäcces mit ihrer BFF ins Hotel chauffieren. Dort kann sie noch ein bisschen in Luxus schwelgen und sich entspannen, bevor die einstige TV-Eva am Wochenende ins Promi-Camp einziehen wird.

Burger und Pommes werden dann natürlich gegen Käfer, Reis, Bohnen und andere widerliche Zutaten eingetauscht – die Speisekarte im australischen Busch strotzt nur so vor natürlichen Zutaten!

Mitcamperin Kader Loth (44) hat sich in Gedanken bereits mit den ekelhaften Dschungel-Menüs angefreundet. Was sie alles zu sich nehmen würde, verrät sie im Clip:

Facebook / Sarah Joelle Jahnel Micaela Schäfer und Sarah Joelle Jahnel in Australien

Patrick Hoffmann/WENN.com Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer am Flughafen Frankfurt

Promiflash Sarah Joelle Jahnel am Flughafen Frankfurt



