Spannende Wochen für Sarah Joelle Jahnel (27). Die Sängerin ist ja durch ihre Teilnahme bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies schon so einiges gewohnt. Die Zeit im Dschungelcamp sollten dies aber noch toppen. Ihre Busenfreundin Micaela Schäfer (33) hat vorab noch einen Tipp für Sarah Joelle, damit sie erfolgreich abschneidet!

Im Gespräch mit Promiflash gibt Micaela ihrer BFF einen Verhaltens-Ratschlag mit auf den Weg: "Ich würde ihr natürlich den Tipp geben, wirklich die harte Frau zu sein, also nicht das Sensibelchen. Einfach zeigen, was sie drauf hat, denn sie kann was." Laut Micaela hat sie tatsächlich viel drauf: "Sarah ist eine megageile Sängerin und das weiß keiner."

Sarah Joelle genoss neben ihrer musikalischen Früherziehung später auch eine Ausbildung auf einem Musical-Internat. Auf Facebook präsentiert sie ihren Fans immer wieder gesangliche Kostproben. Vielleicht kann sie ihrem Dschungelkollegen Jens Büchner (47) ja ein paar kostenlose Gesangsstunden geben. Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Special bei RTL.de.

