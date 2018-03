Ab Freitag heiß es endlich wieder: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Am Lagerfeuer im Dschungelcamp gibt es dann ganz bestimmt auch ganz traditionell die eine oder andere Auseinandersetzung – und vielleicht ja auch noch einmal ein Liebespaar? Alexander "Honey" Keens (34) Begleiter Nico Schwanz (38) macht jedenfalls schon mal unmissverständliche Andeutungen gegenüber Promiflash.

Honey hat nämlich ganz offensichtlich Gefallen an der ehemaligen Verbotene Liebe-Darstellerin Nicole Mieth (26) gefunden, wie Nico im Promiflash-Interview vor dem Abflug der Dschungel-Kandidaten erzählt: "Da sagt Alex auch: 'Ja, das ist so mein Typ. Das ist wirklich ein sympathisches Fräulein, also das ist so mein Ding.'" Nico selbst setzt in diese beiden ganz große Hoffnungen: "Also ich hoffe es natürlich für Alex und für Nicole: Das nächste Dschungelpaar, das vielleicht auch zusammen bleibt, vielleicht das nächste Dschungelkind oder der nächste Dschungelsex!" Rocco Stark & Kim Gloss 2.0 wären doch tatsächlich mal eine feine Sache...

Aber was sich erst einmal nach ordentlich Flirt-Potenzial im australischen Busch anhört, stellt sich schnell als ganz schön problematisch heraus – es gibt nämlich einen winzigen Haken an der Sache. Bei Nicole Mieth stehen IBES-Turteleien eher nicht auf dem Plan: "Das block' ich ab, ich bin seit sechs Jahren glücklich vergeben." Na, dann muss Honey wohl nach einer anderen Campingliegen-Gesellin Ausschau halten! Vielleicht ja Kader Loth (44)? Was sie im Promiflash-Gespräch über ihre Anti-Hunger-Pläne im Camp erzählte, könnt ihr im Clip sehen!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Special bei RTL.de.

Halisch, Jörg / ActionPress Nicole Mieth am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug zum Dschungelcamp 2017

Patrick Hoffmann/WENN.com Alexander "Honey" Keen am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2017

gbrci / Future Image / actionpress Nicole Mieth bei der Premiere der 4444. Folge von "Verbotene Liebe" in Köln



