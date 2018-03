Hat Gina-Lisa Lohfink (30) schon im Vorfeld des Dschungelcamps alles falsch gemacht? Auch Hanka Rackwitz (47) ist bereits in Australien und wartet auf ihr Urwald-Abenteuer. Mit Reality-TV-Formaten hat die Wahl-Leipzigerin schon Erfahrung: Denn sie gehörte zu den Big Brother-Bewohnern der zweiten Staffel. Über 16 Jahre später wagt sie nun also einen erneuten Anlauf und will die Herausforderung auf eigene Faust annehmen. Ihrer Meinung nach können die Promi-Camper nur so den Titel holen – deshalb vermasselt sich Gina-Lisa auch gerade ihre eignen Chancen.

Hanka Rackwitz ist überhaupt nicht begeistert davon, dass Gina-Lisa am Camp-Lagerfeuer gleich auf zwei bekannte Gesichter trifft. Laut der Mieten, kaufen, wohnen-Maklerin schaufelt sich das It-Girl damit ihr eigenes Grab. "Ich denke mal nicht, dass das ein Vorteil ist da drin. Denn, wenn du so oft auf Best Buddy machst – so 'You’re in my heart' und so – das kann sich ganz schnell nach hinten rum drehen", behauptet Hanka im Promiflash-Interview. Sie befürchtet, dass sich Gina-Lisas bester Freund Florian Wess (36) und ihr Ex-Partner Marc Terenzi (38) gegen sie wenden könnten und das Model so in eine tiefe Krise stürzen könnten.

Hanka möchte sich aus möglichen Beziehungsfehden jedenfalls raushalten. "Mit dem Ex-Freund Marc, die kochen dann bestimmt so alte Sachen wieder auf, da kann es Konfliktpotenzial ohne Ende geben. Da Hände raus! Misch dich nie ein, wenn sich ein Pärchen streitet: Never ever", nimmt sie sich Neutralität vor. Der TV-Star selbst möchte sein Dschungel-Abenteuer zumindest auf sich allein gestellt meistern: Hanka ist sogar ohne Begleitperson nach Australien gereist.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

Miguel Villagran/Getty Images Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink

Patrick Hoffmann/WENN.com Florian Wess und Gina-Lisa Lohfink in Düsseldorf

RTL / Ruprecht Stempell Hanka Rackwitz beim Dschungelcamp 2017



