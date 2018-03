Nachdem sich Marc Terenzi (38) zum baldigen Treffen mit Ex-Freundin Gina-Lisa Lohfink (30) im australischen Busch geäußert hat, zieht jetzt auch die Kultblondine nach. Nach jahrelanger Funkstille zwischen ihr und dem Musiker wird sie am 13. Januar im Dschungelcamp auf ihn treffen, wenn es wieder heißt Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Ob sie sich auf einen großen Showdown vorbereitet, erzählt Gina-Lisa im Promiflash-Interview.

So richtig mit der Sprache rausrücken will das Model nicht. Schließlich hat Gina-Lisa ihren Ex schon länger nicht mehr gesehen. "Ich bin gespannt", verrät sie Promiflash kurz vor ihrem Abflug nach "Down Under". Mehr ist dem It-Girl nicht zu entlocken. "Ihr werdet es ja sehen", ergänzt sie noch, schweigt sich aber ansonsten aus.

Die Liebe zwischen dem inzwischen fünffachen Vater und Gina-Lisa hielt ganze sechs Monate, ist aber auch schon acht Jahre lang Geschichte. Dass die alte Flamme noch einmal hell lodert, ist zu bezweifeln, ist das Model doch inzwischen glücklich mit dem Fußballer Emir Kücükakgül (22) liiert. Aber vielleicht gelingt es beiden zumindest, das Kriegsbeil endgültig zu begraben. Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

RTL / Ruprecht Stempell Gina-Lisa Lohfink, It-Girl

RTL / Ruprecht Stempell Marc Terenzi als Dschungel-Kandidat

Miguel Villagran/Getty Images Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink

Ob Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink im Dschungel Freunde werden? 612 Stimmen 309 Ich denke schon. Jetzt haben sie ja Zeit, mal über alles zu reden. 303 Nein, auf keinen Fall! So wie die damals übereinander geredet haben...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de