Wer gedacht hat, dass die Promis es in der ersten Dschungelcamp-Folge der elften Staffel ruhig angehen lassen, hat die Rechnung ohne Florian Wess (36) gemacht. Der nutzte seinen ersten Auftritt gleich dazu, einen Mitstreiter zu kritisieren.

Bevor es für die Teilnehmer ins Camp ging, hieß es Kennenlernen! Doch während die einen sich gegenseitig ausfragten, zog der Designer ordentlich vom Leder. Als Alexander Keen (34) ihn begrüßen wollte, ging Florian direkt in Angriffsstellung und legte los: "Ich kann das nicht verstehen, dass jemand wie du, der zwei Bachelor mit Eins hat, sich so nackt in der Dusche zeigt und von seinem Prügel redet. Das ist doch unterstes Niveau! Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so schnell so ’famous’ werden will wie du!"

Honey ließ die Tirade aber relativ kalt. Der hatte sich nämlich eine Erklärung für Florians Wutausbruch zurechtgelegt: "Man hat gemerkt, dass er den Text auswendig gelernt hat und Angst hat, dass ich ihm die Show stehle!" Eins steht nach all dem fest: BFFs werden die beiden wohl eher nicht!

Wie fandet ihr Florians Aktion? Stimmt im Voting ab!

RTL / Stefan Menne Die Dschungelcamper 2017

Andreas Rentz / Getty Images Designer Florian Wess 2014 in Köln

Patrick Hoffmann/WENN.com Alexander "Honey" Keen am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2017

Wie kam Florians Wut-Rede bei euch an? 962 Stimmen 676 Gut, er hat zu 100% recht! 286 Das ging gar nicht! Der ist total neidisch auf Honey.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de