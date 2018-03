Dschungel-Orakel Angelina Heger (24)! Die Ex-Bachelor-Kandidatin gibt für Promiflash ihre Prognose für die heutige Entscheidung im australischen Promi-Busch ab. Da muss Angelina nicht lange überlegen, sondern weiß gleich, welcher Kandidat am Samstag aus der Fernsehshow fliegt.

Die 24-Jährige macht es bei der Premiere von "Santa Clarita Diet" in Berlin kurz und schmerzlos: "Ich glaube, dass Nicole heute gehen muss." In Angelinas Augen wird also die ehemalige "Verbotene Liebe"-Darstellerin Nicole Mieth (26) heute Abend die wenigsten Zuschauerstimmen erhalten. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wird das Fernsehpublikum wohl nur eine verhaltene Reaktion der Schauspielerin sehen.

Schon vor der Abreise in den australischen Promi-Busch gab sich Nicole im Hinblick auf den Thron bescheiden: "Ich muss jetzt nicht nur für die Dschungelkrone kämpfen. Also ich will da wirklich einfach Spaß haben und alles andere werden wir sehen." Und wer weiß, vielleicht setzt sich Nicole ja doch noch gegen Wackelkandidat Honey (34) durch. Wen Angelina als klaren Favoriten sieht, erfahrt ihr im Clip.

RTL / Stefan Menne Nicole Mieth im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Nicole Mieth bei der Dschungelprüfung "Zwickmühle"

RTL / Stefan Menne Die Dschungelcamper 2017



