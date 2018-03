Erster großer Auftritt von Nicole Mieth (26). Die ehemalige "Verbotene Liebe"-Darstellerin zählte bereits von Anfang an nicht zu den bekanntesten Gesichtern der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. In den ersten Tagen im Camp war dann so gut wie nichts von ihr zu sehen. Während Jens Büchner (47) mit seinem Baby-Geständnis oder Hanka Rackwitz (47) mit ihren Phobien für emotionale Sendezeit sorgten, hielt Nicole sich komplett zurück. Jenny Elvers verriet nun im Gespräch mit Promiflash, woran das liegt!

Bei der "Riani Fashion Show" in Berlin hat Jenny Elvers (44) im Interview mit Promiflash eine ganz einfache Erklärung für Nicoles TV-Abwesenheit: "Sie hat nicht diese großen Lebensbeichten. Sie hat weder einen Selbstmordversuch, noch sonst irgendwas hinter sich." Jenny kennt Nicole persönlich, da ihr Verlobter Steffen von der Beeck das Dschungel-Küken managt.

Jenny wünscht sich aber mehr von Nicole: "Gerade dieses erfrischend normale ist vielleicht auch ganz spannend." Vielleicht schafft es Nicole ja auch ohne eine krasse Beichte, die Zuschauer von sich zu überzeugen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

RTL / Stefan Menne Nicole Mieth im Dschungelcamp

Getty Images/Getty Images Nicole Mieth, Schauspielerin

RTL / Stefan Menne Kader Loth, Sarah Joelle Jahnel, Nicole Mieth, Honey, Gina-Lisa

Wollt ihr mehr von Nicole Mieth sehen? 678 Stimmen 371 Ja, sie ist bestimmt interessant. 307 Nein, sie ist zu langweilig.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de