Das Abenteuer Urwald hatte so gut für Hanka Rackwitz (47) begonnen. Trotz diverser Neurosen und Zwängen wagte sie es, am Dschungelcamp teilzunehmen. Mit ihrer Ehrlichkeit und ihrer offenen Art kam Hanka zunächst auch bei ihren Busch-Mitbewohnern und den TV-Zuschauern bestens an. Doch allmählich schlägt die Stimmung um. Die alte "Hexe Hanka" aus dem Jahr 2000 scheint wieder zum Vorschein zu kommen.

Das liegt vor allem daran, dass Hanka im Camp nur noch meckert, zankt und lästert. Ihr Lieblingskumpane dafür ist Florian Wess (36), ihr Lieblingsopfer – Alexander "Honey" Keen (34). Hanka nimmt kein Blatt vor den Mund und scheint inzwischen schon allein von Honeys Anwesenheit gereizt. So wird eine getötete Fliege kurzerhand zum ganz großen Lagerfeuer-Drama. Und auch Marc Terenzi (38) hat es gerade nicht leicht mit der TV-Maklerin. Sie explodiert beinahe, sobald der Sänger etwas sagt – der Tonfall würde nicht stimmen, so ihr Vorwurf. Bei den Zuschauern kommt Hankas neues Verhalten aber überhaupt nicht gut an. Bei Facebook machen sie ihrem Ärger Luft: "Fürchterliche Hexe", "Diese falsche Hanka", "Die soll endlich gehen" oder "Die größte Giftschlange im Camp", liest man dort.

Den fiesen Spitznamen "Hexe Hanka" bekam die 47-Jährige während ihrer Teilnahme an der Reality-Show Big Brother im Jahr 2000. Damals befand sie sich in einem bösen Dauer-Beef mit Christian Möllmann (44). Wie findet ihr Hankas aktuelles Benehmen im Dschungelcamp? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus, RTL Hanka Rackwitz im Dschungelcamp, Tag 11

RTL Hanka Rackwitz und Florian Wess am achten Tag des Dschungelcamps

RTL TV-Maklerin Hanka Rackwitz während des Dschungel-Camps 2017

Wird Hanka jetzt wirklich wieder zur "Hexe"? 1048 Stimmen 786 Ja, ihr Verhalten ist einfach nur nervig und stört, sie soll sich mal zusammenreißen! 262 Nein, ich finde, sie sagt eben nur die Wahrheit!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de