Kevin Schäfer sicher: Jimi Blue geht 2026 ins Dschungelcamp

Reality-TV-Star Kevin Schäfer ist sicher: Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird so schnell nicht von den Bildschirmen verschwinden. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" erklärte der 36-Jährige, dass er fest an Jimis Karriere im Reality-TV glaubt – auch wenn dem Sänger ein Gerichtstermin am 22. August bevorsteht, bei dem es um unbezahlte Rechnungen gehen soll. Er mutmaßt sogar, dass Jimi Blue im Januar 2026 ins Dschungelcamp einziehen könnte. "Das Fernsehen verzeiht alles, deswegen gehe ich mal stark davon aus, wenn Jimi die Kurve bekommt, dass er im Januar im Dschungelcamp landen wird", sagte Kevin. Yeliz Koc (31), die Ex-Freundin des 33-Jährigen, war vergangenes Jahr Kandidatin der beliebten RTL-Show.

Die Teilnahme am Dschungelcamp könnte für Jimi Blue nicht nur eine Gelegenheit sein, sein Image aufzupolieren, sondern ihm auch finanziell einiges einbringen. Dort winken bekanntlich lukrative Gagen, und eine Präsenz im RTL-Erfolgsformat würde die Reichweite des Schauspielers weiter steigern. Trotz der Spannungen, die seit der gemeinsamen Zeit in der Show Villa der Versuchung bestehen, würde Kevin ihm die Chance gönnen, solange für ihn selbst ebenfalls ein Platz frei wäre.

Während die Spekulationen um einen möglichen Dschungelcamp-Auftritt laufen, sorgt Jimi Blue jedoch erst einmal mit einem anderen TV-Projekt für Aufsehen: Ab morgen wird der Schauspieler in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein. Moderatorin Sophia Thomalla (35) kündigte ihn im Frühjahr auf Instagram begeistert als Überraschungskandidaten an. "So, Leute, wenn ihr dachtet, das war's schon... Ich hab da noch was für euch", sagte sie in dem Clip, bevor Jimi Blue auf die Bildfläche trat. Mit breitem Grinsen und ganz ohne Shirt spazierte er in dem Video am Traumstrand entlang. Schon die ersten Szenen machten klar: Der Musiker will den Single-Ladies ordentlich den Kopf verdrehen.

Collage: Instagram / iamkevinschaefer, AEDT / ActionPress Kevin Schäfer und Jimi Blue Ochsenknecht Collage

RTL Yeliz Koc, Dschungelcamp 2025

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025