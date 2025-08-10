Gil Ofarim im Dschungelcamp? User im Netz sind fassungslos

Gil Ofarim (42) könnte laut Gerüchten als Kandidat ins Dschungelcamp 2026 einziehen. Auch wenn bisher keine offizielle Bestätigung vorliegt, sorgten die Spekulationen um die Teilnahme des Sängers bereits im Netz für hitzige Diskussionen. An einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 10. August, 15:30 Uhr] nahmen 440 Personen teil, von denen 89,5 Prozent klar gegen Gils Dschungel-Teilnahme stimmten. Lediglich 46 Personen (10,5 Prozent) hätten nichts dagegen, den Sänger in der australischen Wildnis zu sehen.

Die Ablehnung zeigt sich jedoch nicht nur in der Umfrage, sondern auch in den zahlreichen Kommentaren unter dem Instagram-Post von Promiflash. "Der sollte nicht ins Camp, nicht ins TV und auch nicht auf eine Bühne. Das, was er abgezogen hat, muss Folgen haben", übte ein User scharfe Kritik. Andere Nutzer stimmten zu und betonten, dass sie in dem Fall die Dschungelcamp-Staffel konsequent ignorieren würden. Aussagen wie "No Go!" und "Wow… falls es stimmt, werde ich es definitiv nicht schauen" häuften sich in den Kommentaren.

Doch warum wollen so viele Fans nichts von dem Rockmusiker wissen? Im Oktober 2021 sorgte Gil für Schlagzeilen: Der Sänger behauptete, im Leipziger Hotel The Westin antisemitisch beleidigt worden zu sein, nachdem ihn ein Mitarbeiter angeblich aufgefordert hatte, seine Davidstern-Kette abzunehmen. Das Video seiner Schilderungen ging viral und löste eine Welle der Empörung und Solidarität aus. Doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung – die Ermittlungen ergaben, dass die Vorwürfe haltlos und von Gil ausgedacht waren. Die Konsequenz: Gil wurde selbst wegen Verleumdung angeklagt.

Getty Images Gil Ofarim, Mai 2019

Imago Gil Ofarim bei seiner Verhandlung im November 2023

