Gage verhandeln: Gil Ofarim soll 2026 im Dschungelcamp sein

Und es gibt noch eine überraschende Neuigkeit um Gil Ofarim (42): Nachdem der Sänger erst gestern damit überrascht hatte, nun wieder frisch verheiratet zu sein, geht es heute um etwas für Reality-TV-Fans Spannendes: Wie Bild berichtet, wird Gil 2026 mit großer Wahrscheinlichkeit am Dschungelcamp teilnehmen! Dem Blatt zufolge sei zwar noch nichts unterschrieben, doch wollen angeblich sowohl der Sender als auch der 42-Jährige selbst, dass das unbedingt passiert.

Aktuell werde wohl nur noch verhandelt, welches hübsche Sümmchen Gage für den in Verruf geratenen Musiker dabei herausspringt. Und das dürfte für Gil von großer Wichtigkeit sein: Seit seinem Davidstern-Skandal läuft es für ihn karrieretechnisch nämlich nicht gerade bergauf. 2021 hatte Gil einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels unterstellt, ihn wegen seiner Davidsternkette antisemitisch beleidigt zu haben. Der Angestellte stritt dies vehement ab, klagte den "If You Only Knew"-Interpreten an. Zwei Jahre später gab Gil dann zu, dass der Vorfall nur ausgedacht war.

Im April dieses Jahres versuchte Gil ein Comeback zu landen. Bei seinem Konzert sprach er auch über die Vergangenheit und das, was geschehen ist – doch Reue zeigte er keineswegs. Nachdem es daraufhin ruhig um ihn wurde, folgte gestern die überraschende Verkündung seiner Hochzeit. Der gebürtige Münchner hat seiner Partnerin Patricia L. im Seeschloss Monrepos in Ludwigsburg, Baden-Württemberg das Jawort gegeben.

Gil Ofarim, Musiker

Gil Ofarim, Sänger

Gil Ofarim, Musiker